Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los taxistas de Ibagué tuvieron recientemente una reunión clave con la Secretaría de Movilidad de la ciudad, en la que participaron representantes de empresas de transporte, conductores y propietarios de vehículos del sector amarillo. El objetivo principal fue analizar las preocupaciones actuales del gremio y buscar soluciones conjuntas que mejoren la prestación del servicio público individual en la capital tolimense. Dicho encuentro surgió en medio de las inquietudes que rondaban sobre una posible protesta de los taxistas, quienes venían expresando su inconformidad por diversas situaciones que afectan su trabajo.

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El secretario de Movilidad, Camilo Martínez, confirmó que esta mesa de diálogo se desarrolló en un ambiente cordial y constructivo, destacando que espacios como este responden a los compromisos que la Administración Municipal ha asumido con el gremio de taxistas. De acuerdo con sus declaraciones, el énfasis del encuentro se enfocó en revisar temas jurídicos, incluyendo la revisión de los últimos decretos emitidos por el Gobierno Nacional, los cuales inciden en la operación diaria y en la regulación del servicio de taxi en Ibagué.

Martínez explicó también que la reunión, que tuvo una duración de aproximadamente una hora, dejó un balance positivo para el sector y para la ciudadanía. El funcionario subrayó la voluntad manifiesta de los taxistas de fortalecer su gremio y de mejorar la calidad del servicio público individual. En una entrevista concedida a Alerta Tolima, Martínez expresó que la mesa fue “muy cordial” y “muy constructiva”, y destacó el compromiso de los asistentes por avanzar en procesos que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios del transporte.

Respecto a la posibilidad de un paro o alguna manifestación, el secretario fue enfático al decir que durante este encuentro no se abordó ninguna convocatoria a protestas o cese de actividades. Sin embargo, Martínez prefirió no asegurar que estas manifestaciones no ocurrirán en el futuro, y aclaró que la sesión fue de carácter propositivo, enfocada en la búsqueda de puntos de acuerdo en vez de en el conflicto.

En conclusión, según la información proporcionada por Alerta Tolima y confirmada por las autoridades locales, actualmente existe una relación cordial entre la Alcaldía y el gremio amarillo; ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto y buscar soluciones conjuntas para las distintas inquietudes que afectan el servicio de taxi en Ibagué. Por ahora, no hay anuncio de paro, lo que lleva tranquilidad a los usuarios del transporte público individual y permite que continúe el trabajo en la mejora continua del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acuerdos lograron los taxistas y la Secretaría de Movilidad de Ibagué en su última reunión?

En la más reciente reunión entre la Secretaría de Movilidad de Ibagué y los representantes del gremio de taxistas, se logró fortalecer el compromiso de ambas partes para continuar con el diálogo y atender las preocupaciones del sector. Según Camilo Martínez, secretario de Movilidad, el encuentro se desarrolló en un ambiente constructivo y permitió avanzar en la revisión de normativas jurídicas y decretos vigentes, sin llegar a acuerdos específicos sobre ceses de actividades o protestas.

¿Cuál fue la postura de los taxistas de Ibagué frente a un posible paro tras la reunión?

Según lo informado por Camilo Martínez, secretario de Movilidad, durante la reunión no se discutió ni convocó a un paro o manifestación por parte de los taxistas. Aunque las preocupaciones persisten, el ambiente fue propositivo y orientado a resolver inquietudes, por lo que, de momento, no existe un anuncio oficial de protesta dentro del gremio amarillo en Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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