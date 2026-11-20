Una carta atribuida al presidente Abelardo de la Espriella y presuntamente dirigida a sus ministros, fechada el 19 de noviembre de 2026, establece nuevas directrices para su gabinete y exige resultados concretos a los funcionarios.

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En el documento, que tiene cuatro páginas y circula con membrete presidencial y firma del mandatario, el jefe de Estado reivindica los 13 millones de votos que respaldaron su llegada al poder y asegura que su Gobierno nació como respuesta al rechazo ciudadano a la política tradicional.

De la Espriella cuestiona a figuras como Gustavo Petro y Juan Manuel Santos, así como a los sectores políticos, empresariales y gremiales que, según afirma, se opusieron a su victoria.

Además, anuncia la construcción de un nuevo orden político denominado “el orden del Tigre”, bajo el proyecto de ‘Gobierno Patria Milagro’.

En la comunicación señala que la seguridad y la política social serán los dos pilares de su administración y advierte que todos los ministerios deben trabajar articuladamente para mejorar las condiciones de vida de los colombianos.

El mandatario también ratifica que no viajará al exterior, que no concederá entrevistas tradicionales y que no entregará pauta oficial para favorecer a determinados medios de comunicación.

Finalmente, advierte a sus ministros que los ciudadanos pasarán factura en las elecciones de 2027 y 2030 si incumplen sus compromisos. “Llegó la hora de mostrar resultados”, concluye, al pedirles corregir errores y evitar las prácticas tradicionales de la política.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.