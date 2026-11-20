Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, movimiento político colombiano, solicitó de manera oficial la renuncia de Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara por Antioquia, luego de que se conocieran documentos que, presuntamente, prueban la falsificación de sus títulos académicos. En el comunicado emitido por la colectividad, la dirección expresó que toma esta determinación dado "la gravedad de los hechos denunciados y las evidencias conocidas públicamente". Actualmente, la representante Estrada no ha hecho declaraciones públicas sobre este caso y, en paralelo, el Pacto Histórico citó un comité de ética interno para analizar su situación.

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De acuerdo con el propio partido, la solicitud de renuncia busca garantizar que Estrada pueda ejercer su defensa ante las instancias internas y ante las autoridades competentes, dejando claro que su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso será respetado. Mientras tanto, diferentes voces dentro del mismo Congreso y de la bancada pidieron igualmente su dimisión ante la posibilidad de un acceso irregular al cargo mediante títulos falsificados, según declaraciones recogidas por El Espectador.

Según la biografía publicada por su colectividad, Luz Verónica Estrada nació en Caramanta, Antioquia, y se describe como campesina, líder social y dirigente política. Accedió a la Cámara de Representantes con más de siete mil votos y se destaca por ser la congresista más joven de su legislatura. Llegó al Pacto Histórico luego de participar en las asambleas departamentales de la Colombia Humana, uno de los partidos integrantes del bloque de oposición. Durante su campaña, recibió respaldo de figuras como la senadora Isabel Zuleta, quien, consultada por la polémica, señaló: "no soy juez ni tengo por qué preguntarle a cada candidatura por sus títulos, jamás lo hago ni lo haré".

Los cuestionamientos hacia Estrada surgieron cuando la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia negaron haber expedido títulos ni actas de grado a su nombre para el programa de ingeniería de minas, al tiempo que la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa negó que haya culminado ahí sus estudios de secundaria. Frente a esos hallazgos, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y fue señalada ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia por varios congresistas.

Si la renuncia de Estrada se concreta y no se declara la figura de "silla vacía", su curul en la Cámara de Representantes podría ser ocupada por Luisa Fernanda Giraldo Villada, quien fue enlace territorial en la presidencia anterior de Gustavo Petro, como lo reseñó Función Pública.

¿Por qué el Pacto Histórico pidió la renuncia de Luz Verónica Estrada?

El Pacto Histórico solicitó la renuncia de Luz Verónica Estrada debido a la presunta falsificación de títulos académicos presentados por la representante. Según la colectividad y documentos de fuentes como El Espectador, diversas instituciones educativas negaron haber expedido los diplomas de bachiller y de ingeniera minera que Estrada mostró, circunstancia que motivó la apertura de investigaciones disciplinarias y penales, así como la citación al comité de ética interno del partido.

¿Qué sucede con la curul de Luz Verónica Estrada si renuncia por el caso de títulos falsos?

De acuerdo con el orden de la lista del Pacto Histórico por Antioquia, si Luz Verónica Estrada renuncia y no se declara la figura de "silla vacía", su puesto en la Cámara de Representantes sería asumido por Luisa Fernanda Giraldo Villada. Esta reemplazante tiene experiencia en temas territoriales y estuvo vinculada a la presidencia anterior. Así se garantizaría la continuidad de la representación del movimiento en la Cámara.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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