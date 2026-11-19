Por: El Espectador

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La Cámara de Representantes tomó la determinación de suspender provisionalmente a Winsner Nessir Sandoval Ibáñez, quien ocupaba la segunda curul reservada para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta decisión quedó consignada en la resolución 0889 del 2026, la cual notificó oficialmente el retiro del parlamentario, elegido con el aval del Partido Demócrata. De acuerdo con la información citada por El Espectador, este movimiento abre la puerta para que el Partido Libres solicite formalmente ocupar ese escaño, mientras la discusión se resuelve en el Consejo de Estado.

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Esta disputa se remonta a la entrega de credenciales que efectuó el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los 182 congresistas electos para el periodo 2026-2030. En aquella etapa, el CNE otorgó el aval a Sandoval como representante, dejando en segundo plano a Anyela Viviana Guanga, quien se postuló por el Movimiento Libres que lidera Óscar Benavides. La colectividad Libres argumentó que el proceso no fue legítimo y, junto con Guanga, elevó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, la cual fue aceptada el 20 de agosto. Sin embargo, Sandoval continuó en la Cámara, hasta que la determinación del Consejo sobre la nulidad quedó ratificada el 8 de octubre y se notificó para proceder con su suspensión.

El debate gira en torno a la regla electoral que señala que, en circunscripciones con dos representantes, las curules deben ser asignadas únicamente a las listas que superen el 30 % de los votos. Para estos comicios, el umbral se fijó en 78.915 sufragios. Según la resolución citada por El Espectador, el Movimiento Libres fue el único en superar esa cifra, al lograr 159.387 votos; en contraste, el Partido Demócrata Colombiano, con 72.241 sufragios, quedó por debajo del requisito. En consecuencia, Libres sostiene que ambas curules debieron adjudicarse a su movimiento.

Óscar Benavides, líder de Libres, celebró la suspensión de Sandoval, subrayando que lucharía por la restitución de la curul y anunciando además una denuncia penal contra los magistrados del CNE que avalaron la elección de Sandoval. Mientras tanto, la decisión final sobre quién ocupará la curul queda en manos del Consejo de Estado. Anyela Viviana Guanga, de la colectividad Libres, espera la resolución para asumir sus funciones como congresista, luego de que el CNE reconociera oficialmente a su partido.

¿Por qué fue suspendido Winsner Sandoval de la Cámara de Representantes?

Winsner Sandoval fue suspendido debido a que, según resoluciones del Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado, su elección no cumplía con el umbral de votos establecido para la circunscripción de minorías. El Partido Demócrata no superó el 30 % de los sufragios requeridos, mientras que el Movimiento Libres sí, lo que motivó la acción legal y la posterior suspensión provisional de Sandoval, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Cómo se asignan las curules afro en la Cámara de Representantes?

La asignación de curules afrocolombianas está determinada por el cumplimiento de un umbral electoral del 30 % de los votos para la representación de minorías. Solo las listas que sobrepasen ese límite pueden acceder a las curules en esta circunscripción especial. Este proceso fue confirmado en la resolución citada por El Espectador, que señaló que en los recientes comicios solo el Movimiento Libres superó el umbral necesario para obtener ambas posiciones en la Cámara.

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