Por: El Espectador

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En las últimas horas, el Pacto Histórico y una de sus representantes en la Cámara, Luz Verónica Estrada, han quedado en el centro de la controversia tras revelarse una denuncia por la presunta falsificación de su título universitario y de la tarjeta profesional para ejercer como ingeniera de minas y metalurgia. La polémica tomó fuerza luego de que se conociera una carta, con fecha del 23 de octubre de 2025, expedida por la facultad correspondiente de la Universidad Nacional, sede Antioquia, en la que se afirma que, tras revisar los archivos tanto físicos como digitales, no se encontró ningún registro que acredite a Estrada como egresada del programa de pregrado en esa institución. Estos hechos ponen en entredicho la legalidad de los documentos con los que Estrada se presentó ante el Congreso y trabajó en diferentes dependencias públicas durante la administración del expresidente Gustavo Petro, según información reportada por El Espectador.

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La denuncia ha sido remitida a la comisión de ética del Pacto Histórico, partido que señaló la necesidad de una investigación para establecer si hubo irregularidades que ameriten sanciones. En declaraciones recogidas en medios, la colectividad reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia, asegurando que la investigación se realizará respetando el debido proceso y sin influencias políticas. Este caso se da en un contexto complejo para el Pacto Histórico, pues enfrenta otras acusaciones contra la administración de Gustavo Petro, entre ellas, posibles entregas de contratos públicos a cambio de favores sexuales. Además, la colectividad ha sido noticia por convocar marchas contra el presidente Abelardo de la Espriella para el 19 de noviembre, en medio de todas estas dificultades políticas.

Estrada, quien llevó a su equipo de trabajo legislativo al exdirector de la Dian Luis Eduardo Llinás —quien también tuvo cargos durante el gobierno anterior—, habría presentado estos documentos ahora bajo sospecha para obtener empleos. Luego de conocerse el escándalo, varios congresistas de distintas tendencias, como Jennifer Pedraza y Daniel Briceño, pidieron la renuncia inmediata de Estrada y exigieron que el Pacto Histórico actúe con prontitud.

Este caso plantea interrogantes sobre la verificación de títulos académicos y la transparencia en el acceso a cargos públicos, mientras la colectividad busca sortear una crisis de confianza en su interior.

¿Por qué Luz Verónica Estrada es acusada de falsificar su título universitario?

Luz Verónica Estrada, representante del Pacto Histórico, es acusada de falsificar su título de Ingeniería de Minas y Metalurgia y la tarjeta profesional, porque la Universidad Nacional —sede Antioquia— certificó mediante una carta de octubre de 2025 que, tras revisar sus archivos, no existe ningún registro que la acredite como egresada del programa. Estos documentos habrían sido usados por Estrada para acceder a cargos públicos y postularse ante el Congreso, desencadenando la actual investigación.

¿Qué implica para el Pacto Histórico la investigación por falsificación de títulos a Luz Verónica Estrada?

La investigación supone un reto importante para el Pacto Histórico, pues pone a prueba su compromiso con la legalidad y la transparencia. El partido ha anunciado que la denuncia pasó a su comisión de ética y que tomará decisiones conforme avance la investigación, mientras enfrenta otras polémicas mediáticas por presuntas irregularidades durante la administración de Gustavo Petro. Las exigencias de renuncia y celeridad en las decisiones muestran la presión interna y externa para que actúe de manera ejemplar ante casos como este.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.