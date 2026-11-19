La representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, enfrenta cuestionamientos por la presunta falsificación de su título profesional y las irregularidades relacionadas con su tarjeta profesional.

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Las consultas realizadas en la plataforma del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) no encontraron registros de matrícula profesional ni certificados de vigencia o antecedentes disciplinarios a su nombre.

La controversia surgió luego de que la Universidad Nacional de Colombia confirmara que no tiene registros de que Estrada haya obtenido el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia, supuestamente expedido el 16 de noviembre de 2021 en la sede Medellín.

La institución también señaló que la copia del registro del diploma presentada ante el COPNIA no fue expedida por esa universidad y anunció que pondría el caso en conocimiento de las autoridades judiciales por una posible falsedad en documento público.

Además, Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas, negó que fuera suya una firma incluida en uno de los documentos relacionados con el caso.

Ante las denuncias, el Pacto Histórico pidió a su Comité de Ética investigar a la congresista, aunque aseguró que respetará su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

El escándalo tomó fuerza después del enfrentamiento que Estrada protagonizó con el canciller Ómar Bula durante un debate de control político el 17 de noviembre.

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