Por: El Espectador

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Para algunos taxistas y conductores informales que transitan por el borde sur de la ciudad, la cotidianidad está marcada por el miedo y la incertidumbre. Allí, el funcionamiento de la aplicación de Nequi, una billetera virtual utilizada para mover dinero, puede incluso significar la diferencia entre mantenerse a salvo o poner en riesgo la propia vida. De acuerdo con el testimonio de un transportador, muchos trabajadores dependen de esta app para pagar extorsiones: “Si no está funcionando es mejor quedarse en casa. Así de dura está la cosa”.

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La gravedad del problema se evidencia con los hechos recientes. Según las historias recogidas, el 5 de noviembre se reportó el asesinato de un taxista de 26 años cerca a Gran Plaza, en la localidad de Bosa. Además, durante el fin de semana, un conductor de “chana” en el municipio de Soacha fue atacado a bala por sujetos en moto, quienes, tras el atentado, dejaron un panfleto con la misma firma de la banda involucrada en ambos hechos: “Los Satanás”. Estas situaciones confirman el temor con el que conviven los conductores, en especial en los lugares donde hacen fila para recoger pasajeros.

Como relataron varios transportadores, la extorsión no solo acecha a los taxistas en Soacha, Bosa y zonas vecinas, sino también a quienes se dedican a manejar colectivos. Es un fenómeno que, de acuerdo con los entrevistados, ocurre “todos los días” y afecta a diferentes sectores del transporte informal.

Datos oficiales recopilados en el informe Análisis y Caracterización de la Extorsión en Colombia, realizado por el Departamento Nacional de Planeación y la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) en octubre de 2026, respaldan la magnitud de este problema. De acuerdo con el estudio, la tasa nacional de extorsión pasó de 10,47 casos por cada 100.000 habitantes en 2016 a 26,32 en 2024, lo que representa un incremento del 151 %. Aunque en 2025 se observó una leve disminución a 25,23 casos por cada 100.000 habitantes (equivalente a 13.428 reportes), el año siguiente empezó con una tendencia al alza. Entre enero y abril se registraron 3.936 casos, un 8 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la extorsión a taxistas y conductores informales en ciudades como Soacha y Bosa?

La extorsión impacta de manera directa en la seguridad y la vida cotidiana de taxistas y conductores informales en Soacha, Bosa y sus alrededores. De acuerdo con testimonios recogidos, estos trabajadores deben lidiar con amenazas constantes, siendo obligados a pagar sumas de dinero a través de aplicaciones como Nequi para evitar represalias violentas. El temor se ve reforzado por crímenes recientes atribuidos a bandas como "Los Satanás", lo que hace que muchos prefieran no salir a trabajar si no pueden cumplir con las exigencias de los extorsionistas.

¿Qué dicen las cifras oficiales sobre el incremento de la extorsión en Colombia?

Según el informe del Departamento Nacional de Planeación y Asocapitales, la extorsión en Colombia ha experimentado un crecimiento significativo. La tasa nacional aumentó de 10,47 casos por 100.000 habitantes en 2016 a 26,32 en 2024, lo que equivale a un alza del 151 %. Aunque en 2025 se reportó una leve disminución, el primer cuatrimestre del año siguiente registró un repunte del 8 % respecto al año anterior.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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