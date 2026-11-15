Una situación que ha despertado quejas frecuentes entre los viajeros que pasan por el aeropuerto El Dorado de Bogotá volvió a quedar en evidencia, esta vez por cuenta del actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, quien publicó un video para denunciar el cobro que le hicieron unos taxistas por trasladarlo hasta el Puente Aéreo.

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En la grabación, el artista manifestó su inconformidad luego de que le pidieran 45.000 pesos por llevarlo desde el aeropuerto hasta el Puente Aéreo, un recorrido que, según explicó, toma apenas tres minutos en vehículo.

La situación llamó la atención porque ambos puntos están ubicados dentro del complejo aeroportuario y tienen una distancia relativamente corta. De hecho, el Puente Aéreo corresponde al Terminal 2 de El Dorado, una instalación que se encuentra separada de la terminal principal, pero a la que también se puede llegar caminando.

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¡Garosos! El Flaco Solorzano denuncia a taxistas que le querían cobrar 45.000 pesos por llevarlo del aeropuerto El Dorado al Puente Aéreo en Bogotá. Un trayecto de 3 minutos en carro. Por eso están como están. https://t.co/8Stil3jaKJ — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) November 15, 2026

El cobro que le plantearon al actor provocó su molestia y lo llevó a exponer públicamente lo ocurrido. Su publicación rápidamente despertó reacciones entre los usuarios de redes sociales, varios de los cuales aprovecharon para contar experiencias similares con el servicio de transporte en el aeropuerto de la capital.

Alternativas para llegar al Puente Aéreo desde El Dorado

La denuncia también abrió una conversación sobre las alternativas que tienen los pasajeros para desplazarse entre las terminales sin necesidad de pagar una carrera particular.

Entre los comentarios que recibió la publicación, algunos usuarios señalaron que el recorrido se puede hacer a pie en aproximadamente 10 minutos, dependiendo del punto de salida y las condiciones de desplazamiento.

También mencionaron la existencia de buses gratuitos que conectan las terminales y que pueden ser utilizados por los viajeros para movilizarse entre estos espacios.

El caso expuesto por Solórzano volvió a poner sobre la mesa las inconformidades de pasajeros que denuncian cobros que consideran excesivos en los alrededores de El Dorado, especialmente cuando se trata de trayectos cortos.

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Por ahora, la situación compartida por el actor sirve como llamado de atención para quienes llegan a Bogotá y necesitan trasladarse entre las terminales del aeropuerto: antes de aceptar un servicio de transporte, conviene verificar el recorrido, consultar las tarifas y revisar las alternativas disponibles.

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