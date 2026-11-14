La presentadora colombiana Adriana Betancur atraviesa un nuevo episodio delicado de salud que encendió las alarmas entre sus familiares y seguidores. La exreina de belleza tuvo que ser trasladada de urgencia a la Clínica Palermo, en Bogotá, luego de presentar una peritonitis, complicación que obligó a los médicos a intervenirla quirúrgicamente.

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La situación fue relatada por su hermano, Leonardo Betancur, en una entrevista con ‘La Red Caracol’, en la que habló sobre los momentos de angustia que vivió la familia ante el deterioro de la salud de la presentadora y la necesidad de llevarla rápidamente a un centro médico.

El caso ha generado preocupación debido a los antecedentes médicos de Adriana, quien desde hace varios años enfrenta una enfermedad renal crónica que ha condicionado buena parte de su vida cotidiana.

La presentadora, recordada por su participación en el programa ‘Muy Buenos Días’, del Canal RCN, padece insuficiencia renal desde 2011. En 2014 recibió un trasplante de riñón; sin embargo, el organismo terminó rechazando el órgano, por lo que tuvo que retomar los tratamientos para suplir el funcionamiento de sus riñones.

Desde entonces, uno de los procedimientos a los que ha recurrido es la diálisis peritoneal, tratamiento que realiza desde su casa y que permite eliminar las sustancias de desecho y el exceso de líquido del organismo cuando los riñones no pueden cumplir esa función.

Qué se sabe sobre la evolución de Adriana Betancur

La complicación más reciente estuvo relacionada con una infección que afectó el catéter que utilizaba para realizarse la diálisis peritoneal. Esta situación derivó en una peritonitis, una inflamación de la membrana que recubre el interior del abdomen y que puede representar un riesgo importante cuando está asociada a una infección.

Ante ese panorama, el equipo médico tomó la decisión de retirarle el catéter mediante una cirugía, con el propósito de controlar el foco de la infección y atender las complicaciones que estaba presentando.

En las últimas actualizaciones sobre su estado de salud también se conoció que Betancur fue extubada, un avance dentro de su proceso de recuperación. Además, debido a la situación que enfrenta, pasó a recibir hemodiálisis, procedimiento que permite limpiar la sangre mediante una máquina y que se utiliza cuando los riñones no pueden hacerlo por sí mismos.

Aunque su evolución ha mostrado señales favorables, la recuperación todavía es lenta y requiere vigilancia médica. La infección representa un riesgo que no ha desaparecido por completo, por lo que su condición continúa siendo delicada.

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La familia permanece pendiente de su evolución, mientras la presentadora enfrenta este nuevo desafío de salud, después de más de una década conviviendo con una enfermedad renal que ha requerido tratamientos permanentes.

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