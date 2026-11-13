El vallenato está de luto por la muerte de Julio César Morillo, músico, arreglista y una de las voces de segunda más reconocidas del género. La noticia fue confirmada este viernes 13 de noviembre por sus familiares, a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del artista.

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Morillo, nacido en 1952 en La Paz, Cesar, construyó una trayectoria musical acompañando a grandes exponentes del folclor colombiano. Su voz estuvo presente en canciones de figuras como Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Los Diablitos, Beto Zabaleta y Juan Piña, entre otros referentes del género.

En el mensaje con el que anunciaron su fallecimiento, sus familiares expresaron el dolor que atraviesan y resaltaron tanto sus cualidades artísticas como humanas.

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“Con el corazón destrozado, pero sostenidos por el amor inmenso que nos dejó, cumplimos con el doloroso deber de informar el fallecimiento de nuestro amado padre, esposo, suegro, abuelo y maestro, Julio Morillo”, comienza el comunicado.

También recordaron su aporte a la música vallenata: “Su voz inconfundible, su entrega absoluta al folclor vallenato como corista de las grandes leyendas y su calidad humana hicieron de él un verdadero gigante de nuestra música”.

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¿De qué murió Julio Morillo, reconocido corista del vallenato?

De acuerdo con información divulgada por medios locales, el músico permanecía hospitalizado desde el pasado 24 de octubre en la Clínica del Cesar, en Valledupar, donde habría fallecido.

Morillo enfrentaba una dura batalla contra el cáncer y, durante sus últimos días, permaneció bajo supervisión médica en la unidad de cuidados intensivos.

De hecho, menos de una semana antes de conocerse su muerte, desde su cuenta de Instagram se había compartido una actualización sobre su estado de salud. En esa publicación, la familia informó que recibía atención especializada y soporte transfusional.

“Queremos compartirles que el maestro Julio Morillo se encuentra bajo estricta observación médica y recibiendo soporte transfusional en la UCI adultos. Su organismo sigue dando una batalla firme, respaldado por el cuidado especializado del equipo médico”, indicaba el mensaje.

En ese momento, sus allegados agradecieron las muestras de solidaridad y pidieron continuar con las oraciones por su recuperación. Sin embargo, este viernes confirmaron la noticia de su fallecimiento.

Familia de Julio Morillo despidió al maestro del vallenato

En el comunicado, sus seres queridos también agradecieron a quienes estuvieron pendientes de su evolución y los acompañaron durante los días de hospitalización.

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Su esposa Alba Luz, su hijo Julio César, su nuera Daniris y sus nietos Estefhany y Ángel Daniel hicieron parte del mensaje de despedida, en el que aseguraron que su recuerdo permanecerá entre quienes lo conocieron.

“Hoy su cuerpo descansa, pero su legado, sus canciones y su alma noble vivirán por siempre en nuestros corazones”, expresaron.

La familia cerró el homenaje con unas palabras dirigidas al músico: “Vuela alto, viejo de mi alma. Descansa en paz. Te amamos infinitamente y gracias por tu amor”.

Con su partida, el vallenato pierde a uno de los coristas que acompañó a varias de sus grandes figuras y cuya voz quedó ligada a una parte importante de la historia musical del género.

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