La historia de la ingeniería civil, el sector energético y los servicios públicos en Colombia se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Lucio Chiquito Caicedo a los 110 años de edad. Nacido en Cali el 22 de mayo de 1916, Chiquito consagró su existencia al desarrollo técnico e institucional del país, consolidándose como uno de los fundadores de Empresas Públicas de Medellín (EPM) en 1955.

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Formado profesionalmente como ingeniero civil en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, amplió posteriormente sus horizontes académicos en el exterior al cursar una maestría en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Su visión empresarial y técnica trascendió la creación de EPM, llevándolo a figurar como cofundador de firmas consultoras y gremios estratégicos como Integral, Sedic y Camacol, además de participar activamente en la gestación de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y en el diseño de obras fundamentales para garantizar el abastecimiento hídrico y energético de la región.

Más allá de su prolífica carrera en el sector corporativo y público, Chiquito cautivó a la opinión nacional por su inagotable rigor intelectual y vitalidad. En septiembre de 2020, cuando contaba con 104 años de edad, entregó formalmente una tesis doctoral en la Universidad de Manchester, culminando una investigación que le tomó tres décadas. En su momento, el ingeniero explicó en diálogo con Blu Radio los alcances de su obra: “Sí, en realidad el tema es mucho más antiguo, pero solamente hace unos 30 años yo ya lo cogí como muy en serio y me puse a estudiarlo. El tema del doctorado es encontrar el punto óptimo de la utilización del agua de un río. Eso sirve para centrales hidroeléctricas, cursos de agua y para proyectos de irrigación”.

Hasta sus últimos días, Chiquito se mantuvo como un referente indiscutible de lucidez y sabiduría, atribuyendo con sencillez su agilidad mental al consumo constante de ácido fólico. Su partida deja un vacío profundo en la ingeniería antioqueña y nacional, pero perdura como el testimonio de un hombre que ayudó a cimentar los servicios públicos modernos del país.