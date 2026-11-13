Un curioso y espontáneo momento se robó la atención durante la emisión de Mañanas Blu, cuando el periodista Néstor Morales recibió por primera vez de manera presencial en los estudios de Blu Radio a la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Acostumbrado a interactuar con la mandataria a través de enlaces remotos o transmisiones desde las zonas más complejas de su territorio, el director del espacio radial no ocultó su sorpresa al tenerla frente a frente sin su habitual indumentaria de trabajo en campo.

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En medio de la conversación al aire, Morales interrumpió el rigor habitual de la agenda informativa para expresar un elogio directo sobre la apariencia de la dirigente regional, señalando además el impacto que su presencia estaba generando entre quienes seguían la transmisión audiovisual. “Yo nunca había visto esos ojos tan de cerca. Quiero decirle que no tenía el gusto de conocerla y tengo por usted una profunda admiración, pero ahora no solo eso sino que estoy impactado. En YouTube somos muchos los que estamos con la boca abierta y es que estamos acostumbrados a verla con el chaleco”, le manifestó el comunicador en cabina.

La referencia al chaleco institucional evocó de inmediato la imagen pública que ha caracterizado a Córdoba Curi desde el inicio de su mandato, marcada por una presencia constante en las subregiones más apartadas del Chocó para atender emergencias humanitarias, crisis de orden público e inundaciones históricas. Su liderazgo cobró especial relevancia nacional tras el fuerte terremoto ocurrido el pasado mes de agosto, una emergencia que golpeó con severidad el suroccidente y el Pacífico colombiano, obligando a la gobernadora a encabezar puestos de mando unificado, recorridos de verificación de daños estructurales y la articulación de ayudas urgentes para las familias damnificadas en medio de las difíciles condiciones de conectividad del departamento.

Abogada de profesión, con formación en derecho administrativo y gestión pública, Nubia Carolina Córdoba se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para gobernar el Chocó, rompiendo una barrera histórica en la política regional. Durante su administración ha mantenido una postura firme frente al Gobierno Nacional para exigir inversión en infraestructura vial, soluciones ante el confinamiento de comunidades provocado por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y recursos efectivos para la reconstrucción y mitigación de desastres naturales. Su paso por los micrófonos en Bogotá dejó así una postal distinta de la mandataria, combinando la exposición de las urgencias estructurales de su región con el inesperado comentario del periodista sobre su faceta fuera del terreno.

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