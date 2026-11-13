Una alerta por un posible caso de intoxicación alimentaria se presentó en una institución educativa del municipio de Luruaco, Atlántico. Durante la jornada de la tarde del jueves 12 de noviembre, varios estudiantes reportaron problemas de salud que, al parecer, estarían relacionados con el consumo de alimentos suministrados por el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

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La situación fue confirmada por la Gobernación del Atlántico, que informó sobre la activación de un protocolo de revisión a través de la Secretaría de Educación Departamental.

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Según el reporte inicial de la administración, cerca de ocho estudiantes de la Institución Educativa San José de Luruaco, sede John F. Kennedy, presentaron síntomas como dolor abdominal y vómito.

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La entidad señaló que los menores fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Sin embargo, ninguno necesitó hospitalización y todos pudieron regresar a sus hogares.

Gobernación del Atlántico inspecciona el servicio del PAE en el colegio

Tras conocer lo sucedido, la Secretaría de Educación Departamental desplegó un equipo en la institución educativa para verificar las condiciones en las que se estaban entregando los alimentos del programa.

A través de su cuenta oficial de X, la Gobernación indicó que sus funcionarios se encontraban en el plantel recopilando información y evaluando la prestación del servicio. Además, la administración departamental solicitó a la interventoría un informe detallado sobre lo ocurrido y el cumplimiento de las obligaciones establecidas desde el inicio del contrato.

El objetivo de estas verificaciones es establecer qué pudo ocasionar los malestares entre los estudiantes y determinar si hubo alguna irregularidad en la preparación, manipulación o distribución de los alimentos.

El alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, también se pronunció sobre la situación y entregó un balance diferente al reporte inicial de la Gobernación.

De acuerdo con la información de la Empresa Social del Estado (ESE), fueron nueve los menores que ingresaron al centro asistencial. El mandatario aseguró que todos recibieron atención médica y fueron dados de alta horas después, sin necesidad de ser remitidos a otro hospital.

Hanna también aclaró que la Alcaldía no es la entidad contratante del Programa de Alimentación Escolar. No obstante, señaló que la administración municipal intervino para atender la situación y acompañar las acciones correspondientes.

Como parte de las medidas adoptadas, se tomaron muestras de los alimentos, que fueron enviadas a un laboratorio para su análisis y posterior dictamen.

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Autoridades esperan resultados para establecer qué pasó con los alimentos del PAE

El mandatario municipal pidió prudencia mientras se conocen los resultados de los análisis y se determina qué pudo provocar los síntomas en los estudiantes.

“Debemos ser prudentes y no jugar con un tema tan sensible como lo es la salud de los niños”, manifestó Hanna en sus redes sociales.

Por ahora, las autoridades mantienen el seguimiento al caso y esperan los resultados de laboratorio para establecer si existe una relación entre los alimentos del PAE y los malestares reportados.

La Gobernación del Atlántico indicó que, una vez finalicen las revisiones, se tomarán las medidas correspondientes. Por su parte, el alcalde aseguró que estarán atentos para aplicar correctivos inmediatos y evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

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