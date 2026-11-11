La jornada escolar en Italia se vio interrumpida este miércoles 11 de noviembre, luego de que más de 300 colegios recibieran correos electrónicos anónimos con amenazas de bomba que obligaron a activar protocolos de seguridad y evacuar estudiantes, profesores y personal administrativo. Las alertas se extendieron por diferentes regiones del país y afectaron instituciones de ciudades como Roma, Milán y Nápoles.

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De acuerdo con información de medios italianos, los mensajes advertían sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos dentro de los establecimientos educativos. Ante la posibilidad de un atentado, las autoridades ordenaron desalojar varios edificios mientras equipos policiales y especialistas en explosivos adelantaban inspecciones para descartar cualquier peligro.

El ministro de Educación italiano, Giuseppe Valditara, confirmó que alrededor de 300 instituciones habían recibido las advertencias y señaló que la cifra podía aumentar. Sin embargo, sostuvo que, por las características de los mensajes, la posibilidad de que existiera una amenaza real era prácticamente inexistente.

Uno de los elementos que incrementó la preocupación de las autoridades fue que los correos no solamente estaban dirigidos contra los colegios. También contenían amenazas contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien intimidaban con un supuesto atentado.

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La mandataria convocó una reunión con integrantes de su Gobierno para analizar lo sucedido y aseguró que, hasta ese momento, no existían indicios de un peligro concreto para las instituciones educativas.

Las autoridades italianas buscan establecer quiénes están detrás de los mensajes y si existe una operación coordinada para provocar temor entre la población. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, calificó las alertas como parte de una posible estrategia para sembrar terror, aunque también mencionó la posibilidad de que algunos mensajes fueran obra de personas que buscan llamar la atención.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, pidió prudencia y advirtió que todavía es prematuro afirmar que existe una dirección común detrás de los episodios.

El caso tampoco es aislado. En Reino Unido, Escocia e Irlanda del Norte se reportaron recientemente correos similares dirigidos a cientos de colegios. La Policía ha tratado esas advertencias como falsas amenazas, mientras adelanta investigaciones para identificar a sus responsables.

Los episodios ocurren en medio de las preocupaciones europeas por la llamada guerra híbrida, una modalidad que combina ataques informáticos, desinformación y acciones destinadas a desestabilizar instituciones y generar incertidumbre social.

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