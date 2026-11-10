Por: El Espectador

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció en la noche de este martes que Ana Lucía Pineda, quien ocupa el cargo de primera dama, viajará a Perú tras aceptar una invitación oficial del gobierno de ese país. Según lo informado por la Cancillería, la presidenta peruana Keiko Fujimori fue quien extendió la invitación, motivada por el acto de recibimiento que se llevará a cabo en Lima para dar la bienvenida al Papa León XIV. Esta ceremonia tendrá lugar este miércoles, 11 de noviembre, en el Palacio de Gobierno de Lima, donde se espera la asistencia del líder máximo de la iglesia católica. Toda esta información fue confirmada, de acuerdo con los reportes oficiales de la cartera que lidera Omar Bula.

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Uno de los aspectos que fueron resaltados en el comunicado de la Cancillería es que el proceso de desplazamiento de Ana Lucía Pineda no supondrá gastos para el Estado colombiano. En palabras del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, “este desplazamiento se realizará con recursos propios de la primera dama, por lo que no representará erogación alguna ni comprometerá recursos del presupuesto del Estado colombiano”. Esta aclaración se presenta en medio de debates recurrentes en torno al uso de fondos públicos para viajes de figuras políticas o sus familiares.

La declaración oficial también subrayó el componente simbólico y diplomático de la visita de la primera dama. El despacho indicó que este evento constituye “una oportunidad propicia para fortalecer los lazos de amistad, fraternidad y acercamiento entre los pueblos de América Latina, en un escenario de especial significado espiritual y diplomático”. Así, la participación de Ana Lucía Pineda se enmarca en la intención de estrechar relaciones bilaterales a través de encuentros de alto nivel promovidos por gestos de carácter internacional y religioso.

No es la primera vez que Ana Lucía Pineda realiza viajes internacionales en funciones relacionadas con su cargo. Previamente, visitó París con el fin de promover a artesanos y diseñadores colombianos en la capital francesa. Sobre ese viaje, tanto su despacho como la Cancillería confirmaron que fue cubierto con recursos propios de la primera dama. Además, cabe mencionar que, aunque la invitación a Perú también fue extendida al presidente Abelardo de la Espriella, la Casa de Nariño mantuvo la decisión de que el jefe de Estado no saldrá del país durante los cuatro años que dura su administración.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la primera dama Ana Lucía Pineda viaja a Perú para recibir al Papa León XIV?

La visita de Ana Lucía Pineda a Perú responde a una invitación del gobierno peruano, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, con el objetivo de participar en el recibimiento oficial al Papa León XIV en Lima. Según la Cancillería de Colombia, este acto tiene un significado especial tanto desde el ámbito espiritual como diplomático, y ofrece la oportunidad de reforzar la amistad y el acercamiento entre los países latinoamericanos.

¿Quiénes financian los viajes internacionales de la primera dama de Colombia?

De acuerdo con los comunicados oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores y el propio despacho de Ana Lucía Pineda, los viajes internacionales de la primera dama son financiados con sus propios recursos. Esto ha sido confirmado respecto a viajes anteriores, como el realizado a París, así como para el desplazamiento actual a Perú, descartando el uso de fondos públicos del Estado colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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