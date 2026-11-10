La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, viajará a Lima, Perú, para participar en un acto relacionado con la llegada del papa León XIV. La Presidencia de la República explicó los motivos de su desplazamiento y entregó un dato sobre los gastos del viaje que llamó la atención: según el Gobierno, no se utilizarán recursos del presupuesto colombiano.

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A través de un comunicado, la Casa de Nariño informó que Pineda aceptó una invitación de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de Perú, para asistir a la ceremonia de recibimiento del sumo pontífice, programada para el próximo 11 de noviembre de 2026 en el Palacio de Gobierno de Lima.

La invitación, de acuerdo con el documento oficial, hace parte de una convocatoria dirigida a los jefes de Estado de América Latina. En ese contexto, la primera dama acompañará el acto protocolario en representación de Colombia.

Uno de los puntos que la Presidencia quiso dejar claros fue la financiación del desplazamiento. Según el comunicado, el viaje será cubierto con recursos propios de Ana Lucía Pineda, por lo que no implicará gastos para el Estado colombiano ni comprometerá dinero del presupuesto nacional.

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Comunicado de Prensa https://t.co/vI0umemum2 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 11, 2026

Presidencia explicó el propósito del viaje de la primera dama

El Gobierno también señaló que la participación de la primera dama busca contribuir al acercamiento entre los países de la región, en medio de un encuentro que combina aspectos diplomáticos y religiosos.

En el comunicado, la Presidencia destacó que este tipo de espacios representan una oportunidad para fortalecer los vínculos de amistad y fraternidad entre los pueblos latinoamericanos.

La ceremonia del 11 de noviembre tendrá como protagonista al papa León XIV, quien será recibido en el Palacio de Gobierno de la capital peruana.

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