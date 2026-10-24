La primera dama, Ana Lucía Pineda, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el activista Levy Rincón, según confirmó el senador Jota Pe Hernández. La decisión se conoce después de que un grupo de congresistas anunciara acciones judiciales contra el creador de contenido por sus declaraciones sobre la esposa del presidente Abelardo De La Espriella.

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De acuerdo con Hernández, la denuncia fue interpuesta por el presunto delito de hostigamiento agravado, contemplado en el artículo 134B del Código Penal. El senador sostuvo que la Fiscalía debe examinar los hechos y establecer si las expresiones de Rincón tienen consecuencias penales.

“Le informo que la víctima en este caso, la primera dama, Ana Lucía Pineda, ya interpuso la denuncia contra Levy Rincón en la Fiscalía”, manifestó el congresista, quien defendió la decisión de la primera dama de acudir a las autoridades.

¿Por qué denunció Ana Lucía Pineda a Levy Rincón?

El caso está relacionado con las declaraciones del creador de contenido sobre la participación de Pineda en la atención de las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Hernández afirmó que, a su juicio, no se trató de simples opiniones, sino de expresiones que podrían constituir injuria y calumnia.

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Al referirse a las consecuencias que podría enfrentar el activista, el senador lanzó una frase que también hizo pública al confirmar la denuncia: “Levy Rincón va a recibir una espectacular bienvenida a la patria milagro”.

🔴ÚLTIMA HORA! La Primera Dama Ana Lucía Pineda también denunció a Levy Rincón ante la Fiscalía. Lo hizo por el delito de hostigamiento (art 134b) Este sujeto tendrá que probar ante la justicia las calumnias lanzadas contra la primera dama! BIENVENIDO A LA PATRIA MILAGRO!🔥 pic.twitter.com/jgXnMzm2O6 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) October 24, 2026

La denuncia, sin embargo, no significa que exista una condena ni que la responsabilidad penal de Rincón esté establecida. Corresponderá a las autoridades evaluar los hechos y determinar si hay motivos para avanzar en una investigación.

La controversia también tuvo un capítulo previo en el Congreso. Un grupo de parlamentarios había anunciado que acudiría a la justicia por las declaraciones del activista. Rincón respondió que la denuncia debía ser presentada por la propia primera dama, en su condición de presunta afectada.

Fiscalía también indaga por señalamientos contra la primera dama

El caso se suma a la actuación de la Fiscalía contra el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, por hechos relacionados con ataques a Pineda. Según el documento citado en la información de origen, la entidad busca establecer las circunstancias de lo ocurrido y evaluar su posible relevancia penal, incluida la eventual relación con violencia contra la mujer.

Por su parte, Pineda ha rechazado públicamente los señalamientos. En una entrevista con Vicky Dávila para Semana, cuestionó a quienes recurren a los ataques personales para obtener visibilidad y afirmó que esas expresiones no la intimidan ni la detienen.

La primera dama también sostuvo que, detrás de las críticas, existe una estrategia política para afectar al presidente. Defendió su trabajo y el de su esposo en favor de las comunidades afectadas, mientras el caso contra Rincón queda en manos de las autoridades judiciales.

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