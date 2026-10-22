Al menos 25 senadores acudieron a la Fiscalía General de la Nación para pedir que se investigue al activista Levy Rincón por sus declaraciones contra Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia. Los congresistas consideran que sus publicaciones en redes sociales podrían constituir conductas contra la honra, el buen nombre y la dignidad de la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

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Uno de los promotores de la denuncia es Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde, quien compartió un mensaje en el que defendió la necesidad de que las expresiones contra las mujeres tengan consecuencias cuando puedan vulnerar sus derechos.

La acción judicial está relacionada con mensajes que Rincón publicó en sus plataformas digitales. En uno de ellos, el activista lanzó fuertes acusaciones contra Pineda y pidió que fuera detenida. Los senadores consideran que esas expresiones ameritan una revisión de las autoridades para determinar si tienen implicaciones penales.

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Hernández sostuvo que el debate político no puede convertirse en una justificación para insultar o atribuir delitos sin fundamento. En su pronunciamiento, defendió la libertad de expresión, pero señaló que esta también implica responsabilidades cuando se pueden afectar los derechos de otras personas.

“No más violencia contra la mujer. La dignidad y los derechos de las mujeres se respetan, sin importar su posición política”, afirmó el senador.

🔴25 SENADORES DENUNClAM0S A LEVY RINCÓN ANTE LA FISCALÍA! Este sujeto calumnió, injurió e insultó a la primera dama (representante de todas las mujeres en Colombia) La violencia contra la mujer tiene sus consecuencias, nosotros hicimos la ley, llegó la hora de cumplirla. 👇🏻 https://t.co/vvluTNZja2 — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) October 22, 2026

Congresistas de varios partidos respaldaron la denuncia

En el documento aparecen las firmas de legisladores de distintas colectividades, entre ellos Alfredo Deluque, del Partido de la U; Honorio Henríquez, del Centro Democrático; Carlos Eduardo Guevara y Hernán Cadavid, además de Fabio Amín.

El caso se suma a otros episodios de señalamientos públicos contra la primera dama. Uno de ellos involucra al caricaturista ‘Matador’, cuya situación también llegó a conocimiento de la Fiscalía. En una entrevista con la presidenta de Semana, Vicky Dávila, Pineda cuestionó los ataques que ha recibido y pidió respeto hacia las mujeres.

“Esos ataques no me intimidan, no me detienen”, expresó en esa conversación.

Además, en los últimos días fue enviado a prisión Juan Carlos Buriticá Suárez, señalado de amenazar a Pineda, en un caso distinto al de Rincón.

La denuncia contra el activista busca que la Fiscalía examine sus publicaciones y determine si hay motivos para avanzar judicialmente. La presentación de la acción no equivale a una condena ni establece por sí sola que se haya cometido un delito.

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