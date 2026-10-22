Un video muestra el momento en el que agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) capturaron en Pereira al hombre señalado de amenazar a Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia y esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

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El procedimiento se llevó a cabo en la vivienda del joven, hasta donde llegaron integrantes del Centro Cibernético de la Dijín para cumplir una orden de captura expedida por un juez de control de garantías. La investigación está relacionada con presuntas intimidaciones contra Pineda a través de redes sociales.

En las imágenes se escucha a los uniformados dar instrucciones al hombre cuando ingresan al inmueble. “Al piso, no se mueva”, dicen los agentes mientras lo reducen y le ponen las esposas con las manos hacia atrás. Durante el operativo, uno de los familiares del detenido graba lo ocurrido con un celular.

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“Al piso”: así fue la captura del presunto responsable de amenazar a la primera dama, Ana Lucía Pineda. En el allanamiento le encontraron marihuana. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/yXj2rzjZ0X — Revista Semana (@RevistaSemana) October 22, 2026

La diligencia también sirvió para notificarle al joven que enfrentaba un proceso judicial por el delito de amenazas. Según la información del caso, los investigadores rastrearon los mensajes y establecieron desde dónde se habrían enviado las intimidaciones, lo que les permitió llegar hasta su residencia.

Hallazgo de una sustancia en la casa del capturado

Durante el allanamiento, los agentes encontraron varios paquetes en un clóset y dentro de una bolsa. De acuerdo con el reporte del procedimiento, el contenido serían estupefacientes, aunque su identificación debe establecerse mediante los análisis correspondientes.

Este hallazgo abrió otro frente judicial para el detenido, pues las autoridades también le atribuyen una posible responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este señalamiento se suma al proceso por las presuntas amenazas contra la primera dama.

Después de la captura, la Fiscalía presentó al hombre ante un juez de control de garantías y expuso los elementos recopilados durante la investigación. Según el reporte, el ente acusador solicitó que permaneciera privado de la libertad mientras avanza el proceso, al considerar que representaría un peligro para la sociedad.

El juez acogió la solicitud y ordenó enviarlo a la cárcel. La decisión corresponde a una medida de aseguramiento y no equivale a una condena: la responsabilidad del detenido por los delitos que se le atribuyen deberá establecerse durante el proceso judicial.

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