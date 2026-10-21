Un allanamiento a la vivienda de Juan Carlos Buriticá Suárez, capturado por presuntas amenazas contra la familia del presidente Abelardo de la Espriella, dejó un hallazgo adicional: las autoridades encontraron una cantidad de sustancias alucinógenas que llevó a la Fiscalía a imputarle otro delito.

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El mandatario dio a conocer detalles del procedimiento y divulgó en sus redes sociales fotografías de la sustancia incautada. Según su comunicación, el operativo se llevó a cabo el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, después de que se presentara una denuncia por las amenazas.

De acuerdo con la información compartida por De La Espriella, la denuncia fue radicada el 18 de octubre, a las 12:23 del mediodía, por hechos que, según su relato, ocurrieron ese mismo día a las 10:12 de la mañana.

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“Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado”, afirmó el jefe de Estado.

¿Por qué delitos fue imputado el capturado?

Además de la investigación por las presuntas amenazas, la Fiscalía le imputó a Buriticá Suárez el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal colombiano.

Esta norma sanciona distintas conductas relacionadas con sustancias estupefacientes cuando se llevan a cabo sin autorización, entre ellas transportarlas, almacenarlas, conservarlas o distribuirlas. La pena depende de las circunstancias y la cantidad de sustancia involucrada.

Un juez de la República ordenó enviar al señalado a prisión. Según el presidente, durante la decisión judicial se tuvo en cuenta el enfoque de género y las pruebas recopiladas por el Centro Cibernético de la Policía.

La imputación de cargos no equivale a una condena: será la justicia la encargada de establecer la responsabilidad penal del procesado por los hechos investigados.

¿Qué dijo De la Espriella sobre las amenazas?

Tras conocerse la captura, el mandatario rechazó las intimidaciones contra sus familiares y sostuvo que deben tomarse en serio las amenazas dirigidas a cualquier hogar colombiano.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, manifestó.

De da Espriella agregó que su familia merece protección, al igual que las demás familias del país, y afirmó que ninguna persona debería vivir bajo intimidaciones.

El caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de las amenazas por medios digitales y la importancia de denunciar estos hechos ante las autoridades para que sean investigados.

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