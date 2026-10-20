Una periodista que trabajaba en el Congreso terminó alejándose de su vivienda y renunciando a su empleo después de denunciar una escalada de acoso y amenazas en redes sociales. Carolina Tavera contó en una entrevista en ‘LA Red’ que durante meses un hombre mantuvo un perfil en el que simulaba tener una relación sentimental con ella.

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La situación comenzó a preocuparle cuando una compañera le avisó sobre la cuenta y descubrió que también difundían fotografías de su sobrina de dos años. El hombre, además, publicaba historias ficticias sobre la periodista y aseguraba que coordinaba los colores de la ropa que ella usaría durante sus cubrimientos en el Congreso.

En su relato, un conocido contactó al administrador de la cuenta y este afirmó que había visto a Tavera en el Congreso y que pretendía acercarse a ella. La periodista decidió acudir a la Fiscalía: “Me tengo que ir a la Fiscalía... Yo no quiero encontrarme a esta persona jamás en el Congreso y tengo que ir a denunciar.”

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La periodista Carolina Tavera denuncia un caso de acoso digital: un fan pasó de un amor ficticio por redes sociales a amenazarla de muerte. https://t.co/qgaOP46e33 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) October 17, 2026

Tras revisar los antecedentes del sujeto, la periodista encontró que decía trabajar como camarógrafo, aunque medios mencionados en su perfil negaron cualquier vínculo. Así mismo, aparecían cinco expedientes abiertos en la Fiscalía y el hombre había ingresado al Congreso durante ese año.

La situación empeoró después de que Tavera publicara un video para aclarar que no tenía ninguna relación con el hombre. Recibió amenazas contra su vida y mensajes en los que el sujeto decía conocer su dirección, horarios y desplazamientos.

La periodista dejó de regresar a su vivienda y buscó refugio en hoteles y casas de allegados. Las amenazas también mencionaron a familiares. Cinco días antes de la entrevista, presentó su renuncia.

“Me dejó sin trabajo, me dejó sin casa, estoy sin vida social, estoy afectada emocionalmente, tengo miedo a salir a la calle”, expresó Tavera.

La comunicadora también cuestionó la respuesta de las autoridades. “El nivel de estrés no es la situación que pase, que ya estresa de entrada, sino es cómo soluciono si ya no siento el apoyo del Estado para que me ayude a mejorar esas situaciones”, dijo.

Finalmente, Tavera explicó por qué decidió contar públicamente su experiencia: “Aquí hay una mujer que quiere alzar la voz y que está miedosa y que está nerviosa (…) tengo que hablar porque no sé en qué momento me pase esto y al menos hay que dejar un precedente”, señaló.

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