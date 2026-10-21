“Los delincuentes deben temerle a la justicia, mas no los ciudadanos a los delincuentes”. Con ese mensaje, el presidente Abelardo De la Espriella se pronunció tras la captura del hombre señalado de amenazar de muerte a su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda, y a sus hijos. El mandatario aseguró que el detenido deberá responder ante las autoridades por los hechos investigados.

Sigue a PULZO en Discover

A través de su cuenta oficial de X, el jefe de Estado confirmó que el capturado “fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario y deberá responder ante la justicia”. De la Espriella también rechazó las intimidaciones contra su familia y reiteró que ninguna persona debería afrontar amenazas de muerte.

“Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables”, manifestó el mandatario, según la publicación. En su pronunciamiento, también insistió en que su esposa y sus hijos “merecen protección”.

Lee También

El 18 de octubre de 2026, a las 10:12 de la mañana, un delincuente amenazó de muerte a mi esposa y a mis hijos. A las 12:23 del mediodía de ese mismo día se radicó la denuncia. El 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, se hizo efectivo el allanamiento y la captura del responsable. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado. La Fiscalía le imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del Código Penal) y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos (artículo 188E). Hoy, este sujeto acaba de ser cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y deberá responder ante la justicia. Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables. Mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria! En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la Patria Milagro miserable! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (ADLE) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 21, 2026

El caso se conoció después de que, el 18 de octubre de 2026, a las 10:12 de la mañana, apareciera un mensaje intimidatorio contra la familia presidencial. La publicación fue difundida desde una cuenta anónima de Instagram y motivó una denuncia ante las autoridades para identificar al responsable.

La investigación condujo hasta Pereira, Risaralda, donde la Policía Nacional capturó al sospechoso durante una diligencia de registro y allanamiento. El procedimiento se llevó a cabo el 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, de acuerdo con los datos compartidos por el presidente.

Durante el operativo, las autoridades encontraron una cantidad de marihuana y decomisaron “un computador y un celular”, equipos que contendrían información relevante para las verificaciones del caso.

La Fiscalía imputó al detenido los delitos de “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos”. La captura se produjo tras las labores de seguimiento a la denuncia y la identificación del perfil desde el que se habrían publicado las amenazas.

Por ahora, el proceso continúa en manos de las autoridades judiciales, que deberán esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes. La captura y la imputación de cargos no equivalen a una condena.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.