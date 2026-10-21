Por: El Espectador

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La propuesta de ley de sometimiento o acogimiento impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella se ha convertido en uno de los grandes debates dentro del Congreso, específicamente en las sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. Esta iniciativa busca brindar un marco jurídico al proceso de sometimiento de actores criminales, marcando un rumbo distinto frente a la política de Paz Total que promueve la administración de Gustavo Petro. De acuerdo con lo informado por El Espectador, el oficialismo pretende establecer bases legales que permitan avanzar en una política criminal diferenciada, dando señales de que no comparte en su totalidad el enfoque propuesto por el actual gobierno nacional.

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El ambiente dentro de las comisiones estuvo marcado por tensiones entre los congresistas. Jaime Arizabaleta y José Jaime Uscátegui, ambos del partido Centro Democrático, protagonizaron una discusión derivada de la exclusión de un artículo de la llamada ley “anticapuchos” presentada por Arizabaleta. Fue necesaria la intervención de Daniel Briceño para poner fin a la confrontación, evidenciando así las divisiones internas respecto a la agenda legislativa y la inclusión de diferentes propuestas dentro del articulado.

Durante la apertura del debate, la definición del orden del día suscitó nuevas controversias. La senadora Carolina Corcho, perteneciente al movimiento Pacto Histórico, expuso que su bancada propuso la realización de una audiencia pública sobre el proyecto. Sin embargo, la proposición no fue discutida, lo que llevó a Corcho a dejar constancia pública de que “se nos negó de manera arbitraria la discusión de audiencia”. Según su percepción, esta decisión atentaría contra derechos de participación de los congresistas.

A esta situación se sumó el caso del senador Iván Cepeda, quien radicó un impedimento para participar en el trámite legislativo alegando un “posible conflicto de interés”. Cepeda fue coautor de la Ley 2272 de 2022, que podría ser modificada o derogada si prospera la nueva iniciativa, y además mencionó su nombramiento por parte del gobierno Petro en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El propio Cepeda argumentó que lo anterior le restaba objetividad para participar en la discusión. Finalmente, su impedimento fue aprobado, abriendo el espacio para que otros senadores, como Jonathan Pulido, plantearan posibles recusaciones contra otros miembros del Pacto Histórico, entre ellos Isabel Zuleta, aunque dicha acusación no prosperó. Mientras tanto, las comisiones negaron las propuestas de archivo presentadas por la oposición y continuaron adelante con la ponencia positiva presentada por el oficialismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la ley de sometimiento del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La ley de sometimiento, impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, pretende crear un marco jurídico especial para el sometimiento de grupos criminales. Esta política se diferencia de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, buscando establecer procedimientos legales específicos para el acogimiento de estos actores sin necesariamente adoptarse los lineamientos de paz negociada. Según El Espectador, la propuesta avanza con respaldo del oficialismo en las Comisiones Primeras del Congreso.

¿Por qué algunos senadores han presentado impedimentos en el debate sobre la ley de sometimiento?

Durante el debate, senadores como Iván Cepeda presentaron impedimentos argumentando posibles conflictos de interés. En el caso de Cepeda, su participación previa como coautor de la Ley 2272 de 2022, así como su designación en la mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), motivaron su decisión. Esto busca garantizar transparencia e imparcialidad en la discusión, según información recogida por El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.