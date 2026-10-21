Por: El Espectador

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El Gobierno colombiano enfrenta una compleja controversia por el procedimiento fallido en la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) correspondiente a 2027. La dificultad surgió tras descubrirse un error técnico durante el trámite legislativo, situación que obligó al Ejecutivo, liderado por Abelardo de la Espriella, a asumir por decreto la distribución de los recursos públicos. Según información de El Espectador, aunque a última hora el Capitolio llegó a una aprobación formal del texto, esa avalancha de problemas legales y procedimentales hizo que el mecanismo usual del Congreso no surtiera el efecto esperado.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dio declaraciones pocas horas después del anuncio y minimizó el impacto del error, afirmando que "no pasó nada", pues "alrededor del 90 %" del presupuesto seguiría la misma línea que había convenido Senado y Cámara. Además, Lara aclaró que su papel en esta coyuntura fue asegurar los respaldos necesarios, y se abstuvo de atribuir responsabilidades al titular de la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el asunto.

El vicepresidente José Manuel Restrepo se pronunció tras la ola de críticas de la oposición, remarcando que tanto Senado como Cámara habían discutido y aprobado la mayoría del articulado, y desestimó que el trámite estuviera "hundido" o "tumbado", según citó El Espectador.

La raíz del conflicto está en las discrepancias surgidas por la tramitación del artículo 65, el cual fue retirado en Senado por el senador Juan Fernando Caicedo pero sí fue aprobado en Cámara debido a un error del equipo asesor del Ministerio de Hacienda. Esto generó versiones diferentes del presupuesto en ambas cámaras, lo que, según la normativa, obligaba a una etapa de conciliación. Sin embargo, esa instancia nunca se desarrolló, pues la estrategia de "espejo" —aprobar textos iguales por separado para evitar conciliaciones— no funcionó y los tiempos legislativos tampoco permitieron corregir el desliz.

Ante esto, la salida legal es que el Ejecutivo expida el Presupuesto General de la Nación de 2027 mediante decreto, respaldándose en el último texto avalado por las comisiones conjuntas, pero sin poder incluir posibles ajustes logrados en los debates finales. Según El Espectador, esto implica que modificaciones recientes quedarán por fuera, profundizando la controversia política.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Presupuesto General de la Nación 2027 deberá salir por decreto?

De acuerdo con la información de El Espectador, el presupuesto tendrá que ser expedido mediante decreto debido a un error en el trámite legislativo: al aprobar versiones diferentes en Cámara y Senado, era obligatoria la conciliación, pero esta etapa no se cumplió y los tiempos no permitían corregir la situación conforme a la ley.

¿Qué es el Presupuesto General de la Nación y por qué es relevante su aprobación en el Congreso?

El Presupuesto General de la Nación es el documento legal que define cómo se distribuirán y gastarán los recursos públicos en Colombia durante el próximo año fiscal. Su aprobación en el Congreso es fundamental, ya que garantiza que el uso del dinero público responda a consensos democráticos y al control legislativo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.