Por: Noticiero 90 minutos

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El conjunto masculino de gimnasia artística de Colombia marcó un hito en la historia del deporte nacional al disputar por primera vez una final por equipos en un Campeonato Mundial, según información de 90 Minutos. Esta destacada actuación se vivió en Róterdam, Países Bajos, con una nómina liderada por el medallista olímpico Ángel Barajas, así como por Camilo Vera, Jorman Álvarez, Thomas Mejía y Yan Zabala. El equipo obtuvo un total de 240.093 puntos, lo que les permitió asegurarse la octava posición en el clasificado global y alcanzar la tercera mejor calificación en barra fija, especialidad en la que Barajas ya había conseguido una medalla de plata olímpica y Vera un campeonato mundial júnior el año anterior.

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La competencia se desarrolló el martes 20 de octubre, fecha clave para la delegación colombiana, especialmente en la prueba de barra fija, uno de los aparatos donde los gimnastas nacionales han demostrado un alto nivel. La presencia de Barajas, con su experiencia olímpica, y de Vera, campeón mundial júnior, aportó un respaldo fundamental para la presentación del equipo, que consiguió posicionar a Colombia entre las potencias tradicionales de la gimnasia artística mundial.

En el contexto internacional, el campeonato tuvo como máximo ganador al equipo japonés, que sumó su octava corona mundial, al lograr una puntuación final de 251.928 puntos. Detrás de Japón se ubicaron World Gymnastics 2, con 250.329 puntos, y la república popular china, con 249.193 puntos, quienes se llevaron la plata y el bronce respectivamente. El conjunto japonés estuvo encabezado por sus campeones olímpicos Oka Shinnosuke y Hashimoto Daiki, figuras determinantes para obtener el oro. Los tres equipos que ocuparon los primeros lugares aseguraron la clasificación de sus comités olímpicos nacionales a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con plaza de equipo.

El Campeonato Mundial de gimnasia artística en Róterdam añadió nuevas fechas relevantes para Colombia, pues se confirmó la presencia de Barajas y Vera en la final del concurso completo (all-around) masculino el jueves 22 de octubre, así como en las finales por aparatos el fin de semana siguiente, donde buscarán un nuevo logro en barra fija.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró Colombia su mejor resultado en el Mundial de Gimnasia Artística 2026?

Colombia alcanzó su mejor resultado histórico en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2026 al ubicarse en el octavo lugar por equipos. Esta hazaña se consiguió gracias al desempeño conjunto de gimnastas como Ángel Barajas y Camilo Vera, quienes lideraron al equipo en pruebas clave, sobresaliendo especialmente en la barra fija, una de las disciplinas más exigentes de la competencia.

¿Qué significa la barra fija en la gimnasia artística y por qué es importante para Colombia?

La barra fija es un aparato en la gimnasia artística masculina donde los gimnastas deben ejecutar rutinas de fuerza, giros y acrobacias. Para Colombia, este aparato tiene gran relevancia, pues ha sido en la barra fija donde Ángel Barajas consiguió una medalla de plata olímpica y Camilo Vera un campeonato mundial júnior, consolidando la importancia de esta prueba en sus más recientes logros internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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