Por: Portal Bogotá

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Bogotá se consolida como epicentro de la moda en el país y la región con la llegada de una nueva edición de Bogotá Fashion Week, una plataforma clave que busca conectar el talento creativo colombiano con oportunidades comerciales a nivel nacional e internacional. De acuerdo con la información compartida por la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), entidad organizadora del evento, en esta ocasión fueron seleccionadas 145 marcas de un total de 695 postulaciones, una cifra que evidencia el interés y la proyección que genera este espacio entre emprendimientos y empresas del sector.

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La décima edición de Bogotá Fashion Week se realizará del 18 al 20 de mayo de 2027 en Ágora Bogotá, Centro de Convenciones. Durante esos días, las marcas participantes podrán exhibir sus propuestas de diseño y fortalecer relaciones con compradores y actores relevantes de la industria, lo que representa una oportunidad significativa para la promoción y el crecimiento de sus proyectos. Este encuentro se anuncia como una vitrina para el diseño nacional y un escenario donde la creatividad, la identidad y el impulso empresarial se unen para proyectar a Colombia en el escenario internacional.

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, la selección de las 145 marcas estuvo a cargo de un panel conformado por ocho expertos nacionales e internacionales en áreas como diseño, negocios, curaduría y periodismo de moda. Este proceso consideró factores como la identidad de cada iniciativa, su propuesta estética, el potencial comercial, así como las posibilidades de crecimiento e internacionalización, aspectos fundamentales para fortalecer la competitividad del sector.

Entre las marcas seleccionadas se encuentran firmas reconocidas que ya tienen un lugar en la moda colombiana, como Agua Bendita, Maaji, Pepa Pombo, Beatriz Camacho, Andrés Pajón, Mercedes Salazar y María Elena Villamil. Sin embargo, también figura una nueva generación de propuestas emergentes que buscan consolidarse y abrirse nuevos caminos. Las categorías en las que participan van desde accesorios y artículos de cuero hasta joyería, ropa, moda de playa y prendas urbanas, lo que refleja la amplia diversidad y riqueza que caracteriza a esta industria en el país.

Quienes deseen conocer la lista completa de marcas seleccionadas y detalles sobre la programación pueden consultar el portal oficial de Bogotá Fashion Week, de acuerdo con la información oficial publicada por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fueron seleccionadas las marcas para Bogotá Fashion Week 2027?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, la selección de las marcas para la décima edición estuvo a cargo de un equipo de ocho expertos nacionales e internacionales en áreas como diseño, negocios, curaduría y periodismo de moda. Ellos valoraron criterios como la identidad, la propuesta estética, el potencial comercial y las posibilidades de crecimiento e internacionalización de cada emprendimiento antes de anunciar las 145 marcas elegidas.

¿Qué categorías de moda estarán presentes en Bogotá Fashion Week 2027?

La selección de marcas para esta edición de Bogotá Fashion Week abarca una amplia variedad de categorías del sector, incluyendo accesorios, artículos de cuero, joyería, ropa, propuestas de moda de playa y prendas urbanas, permitiendo así mostrar la diversidad y creatividad que caracteriza a la industria de la moda colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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