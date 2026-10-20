Por: El Espectador

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En la tarde del 20 de octubre, el presidente Abelardo De la Espriella impartió la orden de intensificar tanto las operaciones de inteligencia como las acciones del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), con el objetivo de lograr la liberación de los colombianos secuestrados por grupos narcoterroristas. De acuerdo con la comunicación difundida por las redes sociales del partido político al que pertenece el mandatario, la instrucción estuvo dirigida al ministro de defensa, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, haciendo énfasis en la necesidad de priorizar la recuperación de los compatriotas secuestrados: “Necesitamos recuperar a estos compatriotas. Que esto sea una prioridad, señor ministro, para el gobierno”, expresó De la Espriella.

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A pesar de la declaración tajante del presidente, recalcando que no se considerará un canje humanitario y que “la única salida es la captura o la entrega incondicional de estos secuestrados”, hasta el momento no se ha establecido un plan concreto para determinar el paradero de las víctimas, facilitar su liberación y judicializar a los responsables del delito. Estas declaraciones surgen en un contexto en el que la administración de De la Espriella reportó, el 28 de septiembre, una disminución notable en los delitos considerados de alto impacto durante el primer mes de gestión del actual gobierno.

Las cifras presentadas por el presidente indican que, en agosto de 2026, los casos de secuestro experimentaron una caída del 79 % en comparación con los reportados en agosto de 2025. Además, los delitos de extorsión disminuyeron en un 62 %, mientras que las masacres tuvieron una reducción del 58 %, según información del gobierno. Las declaraciones de De la Espriella y las acciones adoptadas han generado reacciones entre las familias de los secuestrados, quienes han hecho un llamado directo al mandatario para que escuche sus solicitudes y avance en la búsqueda de sus seres queridos, de acuerdo con información publicada en El Espectador. Sin embargo, la ausencia de un plan oficial concreto y público para afrontar la situación sigue generando incertidumbre sobre las próximas etapas en la lucha contra el secuestro y la violencia ejercida por los grupos narcoterroristas en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la posición del presidente Abelardo De la Espriella frente al canje humanitario para los secuestrados en Colombia?

El presidente Abelardo De la Espriella descarta la posibilidad de un canje humanitario para los secuestrados y enfatiza que la única alternativa válida, según sus declaraciones, es la captura de los responsables o la entrega incondicional de los secuestrados, tal como se informó en los comunicados difundidos por el gobierno.

¿Cómo han evolucionado los delitos de secuestro y extorsión en el primer mes de gobierno de De la Espriella?

Durante el primer mes de gestión del presidente De la Espriella, el gobierno reportó una significativa disminución en los delitos de alto impacto. Según datos oficiales, el secuestro redujo su incidencia en un 79 %, la extorsión disminuyó un 62 % y las masacres un 58 % entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.