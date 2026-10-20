Por: Noticiero 90 minutos

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) llevará a cabo una jornada nacional de intermediación laboral denominada ‘Expo Empleo SENA 2026’. De acuerdo con la información divulgada por el SENA, este evento se realizará el jueves 22 de octubre, desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Durante este día, el SENA pondrá a disposición de los asistentes más de 24.000 vacantes laborales en distintas regiones del país, promoviendo así la conexión directa entre empresas y personas en busca de oportunidades de empleo. La jornada contempla no solo la publicación de ofertas, sino también actividades de postulación y talleres de orientación ocupacional.

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El evento será descentralizado y tendrá presencia tanto en las oficinas físicas de la Agencia Pública de Empleo como en espacios definidos por cada dirección regional del SENA, según datos oficiales citados por el propio SENA. Este enfoque permitirá que municipios y ciudades de todas las regiones participen del evento, ampliando el rango de perfiles laborales y sectores económicos representados. Además, se brindará acompañamiento personalizado a los asistentes, de modo que los participantes fortalezcan su perfil profesional y adquieran herramientas útiles para los procesos de selección.

De acuerdo con el cronograma compartido, las actividades incluyen talleres de orientación basados en temas como elaboración de hoja de vida, tips para entrevistas laborales, manejo de plataformas digitales y socialización del portafolio de servicios de la Agencia Pública de Empleo. Estos talleres estarán disponibles en diferentes municipios y abarcarán profesiones y oficios variados, como asesoría comercial, atención en salud, operarios de manufactura, técnico en mantenimiento, ingenieros, docentes, administrativos, entre muchos otros.

El SENA recomienda a los interesados consultar previamente la ubicación de las ferias, los horarios y la programación específica en cada punto, pues cada regional puede tener dinámicas particulares. Asimismo, se sugiere asistir con varias hojas de vida impresas y una preparación adecuada para las entrevistas que se puedan presentar durante el evento. Ingresando al sitio oficial del SENA, es posible identificar el lugar más cercano para participar. La invitación está extendida para que las personas aprovechen esta oportunidad, conectando sus capacidades con las necesidades del sector productivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará el ‘Expo Empleo SENA 2026’ y en qué horario?

De acuerdo con información del SENA, el ‘Expo Empleo SENA 2026’ se llevará a cabo el jueves 22 de octubre, en horario continuo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., permitiendo que los participantes puedan asistir durante toda la jornada según disponibilidad y lugar de residencia.

¿Qué tipo de vacantes y talleres estarán disponibles en el ‘Expo Empleo SENA 2026’?

Durante el evento estarán disponibles más de 24.000 vacantes que cubren perfiles de todos los sectores, desde oficios operativos hasta profesionales especializados. Igualmente, se ofrecerán talleres de orientación ocupacional, elaboración de hoja de vida y preparación para entrevistas, así como acompañamiento para fortalecer habilidades clave en los procesos de selección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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