Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En Colombia, las normas de tránsito y convivencia son claras sobre las conductas que deben observar quienes conducen, sobre todo cuando se trata de prestar un servicio público. Según la información de 90minutos.co, fumar mientras se conduce genera múltiples riesgos porque puede distraer al conductor y dañar la seguridad de todos los pasajeros. El Código Nacional de Tránsito, expedido con la Ley 769 de 2002, contempla en su artículo 55 que todas las personas que participan en el uso de vías deben comportarse de tal manera que no obstaculicen ni perjudiquen, y principalmente no expongan la integridad de otros actores viales.

Sigue a PULZO en Discover

Este marco legal se hace más estricto cuando los conductores realizan acciones que pueden generar distracciones al volante, como encender un cigarrillo, cometer maniobras no autorizadas o ignorar normas de tránsito. En esos casos, el conductor corre el riesgo de no concentrarse en la conducción y de provocar accidentes o infracciones. En cuanto a los vehículos de servicio público, el Código Nacional de Policía y Convivencia afirma, en su artículo 26, que existen restricciones específicas para el comportamiento dentro del transporte público, vehículos escolares o aquellos que transportan sustancias peligrosas o inflamables. Fumar en este contexto está estrictamente prohibido.

Las autoridades pueden imponer sanciones si detectan que el conductor está cometiendo una imprudencia, por ejemplo, si enciende un cigarrillo y, al hacerlo, suelta el volante, manipula cenizas, o llega a perder el control del vehículo. Incluso las empresas transportadoras tienen la obligación de llevar un registro de todas las infracciones de sus empleados, conforme al artículo 93 del citado Código de Tránsito; si omiten este control, también pueden recibir sanciones de las autoridades.

La sanción por fumar mientras se maneja no es menor. El infractor puede enfrentarse a una multa equivalente a 10 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), suma que asciende a $583.635,00 pesos según la referencia dada por 90minutos.co. Además del pago de esta multa, la persona debe cumplir de manera obligatoria con un curso de seguridad vial, buscando así concienciar sobre los riesgos implicados y fomentar mejores hábitos de conducción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la multa por fumar mientras conduce un vehículo de servicio público en Colombia?

De acuerdo con lo informado, la multa por fumar al volante dentro de un vehículo de servicio público en Colombia corresponde a 10 salarios mínimos legales diarios vigentes, lo que equivale a $583.635,00 pesos. Además de pagar esta suma, el conductor sancionado debe asistir obligatoriamente a un curso de seguridad vial.

¿Qué prohíbe exactamente la ley colombiana sobre fumar en el transporte público?

La legislación colombiana, según el Código Nacional de Policía y Convivencia, prohíbe fumar en vehículos de servicio público, transporte escolar y en aquellos que movilizan sustancias inflamables o peligrosas. Esta restricción se impone para evitar distracciones y proteger la vida e integridad tanto de los pasajeros como de otras personas en la vía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.