Por: El Espectador

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En los primeros días de octubre, el canciller Omar Bula sostuvo una conversación telefónica con Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre Colombia y Ucrania. Según la Cancillería, uno de los temas centrales de este diálogo fue la situación de los ciudadanos colombianos vinculados como mercenarios en el conflicto entre Rusia y Ucrania, un tema que ha cobrado relevancia a raíz de las solicitudes de auxilio realizadas por soldados colombianos a Abelardo de la Espriella, documentadas por El Espectador.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifestó su agradecimiento por la disposición del gobierno ucraniano para abordar conjuntamente esta problemática y expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano. Además, reiteró el rechazo al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, postura sustentada en las normas fundamentales del derecho internacional, de acuerdo con información oficial de la Cancillería citada por El Espectador.

Durante la charla, se planteó también el interés en profundizar la cooperación bilateral, centrándose en sectores como la defensa y el comercio. El fortalecimiento de la agenda bilateral fue señalado como un objetivo en beneficio de ambas naciones. Sin embargo, Ucrania no posee una embajada en Bogotá, por lo que sus gestiones diplomáticas en Colombia se realizan a través de la misión diplomática situada en Lima, Perú.

En contexto, el pasado 17 de marzo, el entonces presidente Gustavo Petro sancionó la ley 2569, que aprobó la "Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios", un tratado promovido por las Naciones Unidas en 1989. Esta convención obliga a los Estados a abstenerse de cualquier vínculo con mercenarios y a cooperar en casos relacionados. Mientras tanto, el gobierno ucraniano defiende que la vinculación de extranjeros ocurre de forma voluntaria, por contrato y bajo las mismas condiciones que los militares nacionales, según declaraciones de su Ministerio de Asuntos Exteriores.

La preocupación por colombianos que participan en conflictos armados en el extranjero no es reciente. Según el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, en los últimos 11 años más de 10.000 colombianos han sido reclutados para combatir en países como la República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen. Este fenómeno fue expuesto en su primer informe oficial sobre Colombia y es un tema con importantes implicaciones legales y humanitarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice la ley colombiana sobre el reclutamiento de mercenarios en el extranjero?

La ley colombiana, específicamente la ley 2569 sancionada el 17 de marzo por el expresidente Gustavo Petro, aprueba la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, promovida por Naciones Unidas en 1989. Bajo sus disposiciones, Colombia prohíbe participar o financiar mercenarios y está obligada a cooperar en investigaciones o casos relacionados.

¿Cuántos colombianos han participado como mercenarios en conflictos fuera del país?

De acuerdo con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios, durante los últimos 11 años más de 10.000 ciudadanos colombianos han sido reclutados para intervenir en guerras en el extranjero, en escenarios como la República Democrática del Congo, Rusia, Somalia, Sudán, Ucrania y Yemen, de acuerdo con un informe presentado tras su primera visita oficial a Colombia.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.