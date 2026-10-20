Un nuevo frente de indagación y control fiscal se abrió en las altas esferas de los medios públicos del país, luego de que la nueva administración de RTVC – Sistema de Medios Públicos detectara graves inconsistencias en los soportes documentales presentados por diversos contratistas durante los periodos comprendidos entre los años 2023, 2024, 2025 y 2026. Los hallazgos preliminares, desprendidos de una revisión forense integral ordenada sobre la contratación heredada de la administración anterior, apuntan a la presunta utilización de planillas irregulares para justificar desembolsos mensuales.

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De acuerdo con la información oficial emitida por la entidad, las indagaciones revelaron que varios contratistas habrían radicado planillas que certificaban supuestos aportes a salud y pensión los cuales, en la práctica, no se habrían efectuado. Dichos documentos fueron incorporados de manera sistemática dentro de las cuentas de cobro y posteriormente avalados por los supervisores de los contratos, quienes tenían la obligación legal de verificar su autenticidad antes de autorizar las transferencias de recursos públicos.

Frente a la gravedad de este escenario operativo, la entidad advirtió que la situación trasciende un simple error administrativo, señalando textualmente en su reporte: “No se trata de una inconsistencia menor. La acreditación de los aportes al Sistema de Seguridad Social es un control esencial en la ejecución contractual. Si los hechos son corroborados, podrían comprometer la responsabilidad de quienes presentaron los soportes y de quienes tenían el deber de verificarlos”. Asimismo, el documento subraya que las presuntas fallas de control no recaen únicamente en el comportamiento de los particulares, sino también en las omisiones de la supervisión contractual, cuya labor era garantizar la idoneidad de los documentos presentados.

Como respuesta directa a estas anomalías, la gerencia de RTVC, en cabeza de Ángela María Mora Soto, ordenó una auditoría exhaustiva y transversal que abarca la revisión detallada de todas las planillas, los soportes de cobro, las certificaciones de supervisión y las aprobaciones de pago emitidas entre 2023 y 2026, con el fin de dimensionar el impacto financiero y legal de lo ocurrido.

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Ante el alcance de los hallazgos documentados, la actual dirección ratificó que toda la información probatoria será trasladada de manera inmediata a los organismos de control competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, para que inicien las investigaciones disciplinarias, fiscales y penales a que haya lugar. Con esta decisión, la gerencia reafirma su directriz institucional bajo la premisa clara de “revisar la casa por dentro, corregir los controles que fallaron y acudir a todas las instancias legales” para salvaguardar los recursos del Estado.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.