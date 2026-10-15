Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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María Paula Fonseca, exsubgerente de RTVC, respondió enfáticamente a los cuestionamientos surgidos en torno al funcionamiento de la unidad móvil adquirida por la entidad, cuyo costo fue de $11.924 millones. Según sostuvo la exfuncionaria, las afirmaciones de que este equipo no es operativo son infundadas. A modo de respaldo, Fonseca mencionó su participación en la cobertura de conciertos de artistas internacionales, cumbres internacionales e incluso el desfile del 20 de julio, señalando que estos eventos se realizaron con la unidad móvil en cuestión. Asimismo, aseguró que la actual administración de RTVC utilizó la unidad para transmitir la “oración por Colombia” que tuvo lugar en la Plaza de Bolívar, lo que apoyaría la versión de que el equipo sí ha cumplido el propósito para el que fue incorporado.

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En sus declaraciones, Fonseca también puso en tela de juicio las críticas que argumentan la ausencia de una planta eléctrica en la unidad. Cuestionó el hecho de que la propia RTVC haya invertido en el cambio de imagen institucional de la unidad y su adecuación, si, como indica la denuncia, el equipo realmente no podría prestar servicios operativos. Para Fonseca, esto resulta incoherente y refuerza su defensa sobre la funcionalidad de la unidad tras su adquisición.

Más allá de las características técnicas, Fonseca argumentó a favor de que RTVC disponga de infraestructura propia para sus necesidades audiovisuales. De acuerdo con su explicación, alquilar equipos móviles cada vez que se requiere una transmisión podría acarrear más gastos que contar con herramientas propias y solo contratar servicios específicos de apoyo, como una planta eléctrica. De este modo, defendió la compra como una forma de fortalecer la independencia tecnológica de los medios públicos y, en su criterio, reducir la dependencia de proveedores externos. No obstante, estos argumentos no disiparon completamente las preocupaciones relacionadas con el elevado valor de los equipos ni con los términos y condiciones del contrato de adquisición.

Fonseca acusó a la administración actual de RTVC de efectuar señalamientos que, en su visión, buscan desprestigiar a Hollman Morris y al Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, cabe destacar que este señalamiento corresponde a su interpretación y no representa una evidencia concluyente respecto a la legitimidad de las alertas planteadas por la entidad.

Por su parte, la administración actual sostiene que la unidad móvil, adquirida bajo el contrato 2899 de 2025, presenta limitaciones para operar fuera de las instalaciones de RTVC por la ausencia de una planta eléctrica, además de advertir posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones. Según la entidad, aunque aproximadamente $9.000 millones se habrían destinado a equipos audiovisuales, cotizaciones internas estimaron costos cercanos a los $7.000 millones por equipos equivalentes. Las críticas también incluyen cuestionamientos específicos sobre elementos como ocho cámaras, la consola de sonido y un dron adquiridos. Ante la controversia, RTVC remitió el caso a la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía para que investiguen posibles irregularidades en la ejecución contractual y determine si existieron sobrecostos o incumplimientos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es polémica la compra de la unidad móvil de RTVC?

La adquisición de la unidad móvil de RTVC es polémica porque, según la administración actual, existen dudas sobre su operatividad fuera de las instalaciones por no contar con una planta eléctrica y se advirtieron posibles sobrecostos por más de $2.000 millones. Estos hechos llevaron a la entidad a remitir el caso a los órganos de control para su investigación.

¿Qué equipos específicos están en debate por la compra de RTVC?

Entre los componentes discutidos en la compra de RTVC están las ocho cámaras, la consola de sonido y un dron. La administración cuestionó si el valor pagado por estos equipos corresponde a su precio en el mercado, considerando que estudios internos y cotizaciones ubicaron presupuestos menores a los reportados oficialmente.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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