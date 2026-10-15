El general en retiro Jorge Luis Vargas Valencia, exdirector de la Policía Nacional, anunció que emprenderá acciones legales por presuntos seguimientos, perfilamientos y consultas irregulares de su información financiera durante el gobierno de Gustavo Petro. El oficial aseguró que estas actividades habrían involucrado recursos de organismos estatales de inteligencia.

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En un comunicado divulgado este jueves 15 de octubre, Vargas manifestó su preocupación por las revelaciones periodísticas sobre supuestas operaciones de vigilancia en su contra mientras Petro ejercía la Presidencia de la República. La información fue publicada por la revista Semana, que ha reportado presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de información reservada en entidades del Estado.

Según el exdirector de la Policía, las actividades denunciadas habrían incluido el uso de capacidades institucionales de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para recopilar datos personales.

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“Dichos actos habrían consistido en seguimientos, perfilamientos, obtención de información financiera sobre mí, entre otros, a través del uso ilícito de los recursos del Estado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf)”, afirmó el general retirado en su pronunciamiento.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA pic.twitter.com/9E86JwFiya — Jorge Luis Vargas (@ElGeneralVargas) October 15, 2026

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Por qué el general Jorge Luis Vargas señala a Gustavo Petro

En el documento, Vargas también recordó una entrevista que el entonces mandatario concedió al periodista Daniel Coronell. Según el oficial retirado, en esa conversación Petro manifestó una animadversión personal hacia él, algo que considera relevante para sustentar sus señalamientos.

“Al respecto, es preciso que la opinión pública recuerde que Gustavo Petro, en entrevista dada al periodista Daniel Coronell, confesó y manifestó su aversión contra mí, indicando directamente que me tenía ‘entre ojos’, lo que me comprueba la realización de esas actividades ilícitas”, sostuvo Vargas.

El exdirector de la Policía considera que esa expresión constituye un antecedente para sus denuncias. Sin embargo, la declaración citada, por sí sola, no demuestra que el entonces presidente hubiera ordenado seguimientos ilegales ni que estos se hubieran ejecutado.

Qué delitos podrían estar involucrados en la denuncia

Vargas confirmó que trabaja con su equipo de asesores jurídicos para impulsar acciones penales y buscar que respondan ante la justicia las personas que habrían participado en los hechos denunciados.

“Por lo anterior, he iniciado, junto con mi equipo de asesores jurídicos, las acciones legales tendientes a obtener la judicialización de quienes cometieron dichos actos, que podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente, concierto para delinquir y otros más”, señaló.

Por ahora, los señalamientos corresponden a las afirmaciones del general retirado y a las presuntas irregularidades reportadas por medios de comunicación. La determinación de posibles responsabilidades penales dependerá de las actuaciones de las autoridades competentes y de las pruebas que se incorporen a las investigaciones.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.