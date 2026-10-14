La presencia de uniformados portando armas en el techo del Capitolio Nacional durante las protestas de este miércoles llamó la atención en Bogotá y provocó cuestionamientos desde el Congreso. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó el motivo de la medida y señaló quién hizo la solicitud.

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Durante la plenaria de este miércoles 14 de octubre, Henríquez aseguró que la presencia de los uniformados respondió a una petición del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro. La solicitud habría llegado a la Secretaría del Senado durante la tarde del martes, pocas horas antes del inicio de las movilizaciones.

De acuerdo con la explicación del presidente del Senado, la petición fue acogida con el propósito de reforzar las condiciones de seguridad del exmandatario durante los actos programados en la Plaza de Bolívar. En ese lugar se concentraron sectores de la oposición y organizaciones gremiales que participaron en la jornada de protestas.

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El presidente del Senado, Honorio Henriquez, aclaró que la presencia de uniformados portando armas en el techo del Capitolio Nacional fue una medida que adoptó el Congreso por solicitud del equipo de seguridad del expresidente Gustavo Petro. Henriquez manifestó que la petición llegó a la Secretaria del Senado en la tarde del martes, horas antes de dar inicio a las protestas, y fue acogida para garantizar su seguridad durante los actos que concentraron a sectores de la oposición y de organizaciones gremiales en la Plaza de Bolívar. 🔴 Siga en vivo las marchas de este 14 de octubre 👉https://t.co/Oico0UAf67 — El Espectador (@elespectador) October 14, 2026

La presencia de uniformados armados en los puntos elevados alrededor de la Plaza de Bolívar también provocó preguntas entre congresistas. El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó públicamente la presencia de lo que calificó como francotiradores en edificios altos del sector.

“Abelardo de la Espriella, MinDefensa y MinInterior, ¿Qué hacen militares con fusiles encima del Capitolio”, escribió Becerra, dirigiéndose al presidente de la República y a los ministros de Defensa e Interior.

#Política | El representante a la Cámara Gabriel Becerra cuestionó la presencia de francotiradores en los edificios altos de la Plaza de Bolívar en Bogotá. “Abelardo de la Espriella, MinDefensa y MinInterior, ¿Qué hacen militares con fusiles encima del Capitolio” Vía: @jimmyavila

https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 14, 2026

Cabe mencionar que el expresidente llegó a la Plaza de Bolívar en la tarde de este miércoles, acompañado de su esquema de seguridad. A través de sus redes sociales expresó: “Así se responde a la adversidad, on dignidad, con ganas de ganar otra vez, sin miedo. Es la vida la compañera y no la muerte”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.