Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La primera protesta durante el actual mandato de Abelardo de la Espriella se lleva a cabo este miércoles 14 de octubre y tiene un alcance nacional. El Pacto Histórico, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocaron manifestaciones en las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Santa Marta y Cúcuta. Las jornadas comenzaron desde las primeras horas del día, con distintos puntos de concentración y recorridos previamente anunciados por Fecode.

Sigue a PULZO en Discover

En la víspera de la movilización, el presidente oficializó el decreto 1525 de 2026, una normativa que regula los procedimientos para la protesta social y la intervención de la Fuerza Pública. El decreto ha sido fuertemente cuestionado por la oposición, que alega que la medida limita el derecho constitucional a la protesta y debería haber pasado por el Congreso. Según reporta El Espectador, desde la oposición se anunció la presentación de una demanda ante el Consejo de Estado y una tutela para suspender la aplicación del decreto, argumentando su inconstitucionalidad. Por su parte, la Casa de Nariño defendió que la decisión no restringe las movilizaciones pacíficas, reiterando que no se vulneran derechos fundamentales. El presidente aseguró en redes sociales: "¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!"

En ciudades como Bogotá, las marchas fueron marcadas por momentos de concentración bajo la lluvia y el granizo, mientras grupos de sindicalistas, profesores y estudiantes continuaban su avance hacia la Plaza de Bolívar. Figuras de la oposición como Gustavo Petro, Iván Cepeda y Wilson Arias participaron activamente y criticaron tanto los recortes presupuestales como el reciente estatuto antiterrorista, además de rechazar el nuevo decreto. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez instruyó a la fuerza pública para permitir el desarrollo de la protesta sin permitir hechos de violencia. Del mismo modo, en Cali y Bucaramanga, las marchas transcurrieron en calma, bajo la vigilancia de los puestos de mando unificado dispuestos por las autoridades locales.

No todos los sindicatos llamaron abiertamente a la movilización. La Confederación General de Trabajadores (CGT) optó por el diálogo institucional, aunque una facción minoritaria sí se sumó a la jornada. En paralelo, desde la Presidencia se pidió a los servidores públicos mantener la normalidad en sus actividades laborales para garantizar la prestación de los servicios al público.

Durante la mañana y el mediodía, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se fortaleció en puntos estratégicos, como el Congreso, para acompañar el desarrollo de las marchas, tal como lo establece el reciente decreto promulgado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el decreto 1525 de 2026 sobre la regulación de la protesta social?

De acuerdo con información oficial divulgada por la Casa de Nariño, el decreto 1525 de 2026 establece parámetros para regular tanto las movilizaciones sociales como la actuación de la Fuerza Pública. El Ejecutivo sostiene que el objetivo central es proteger el derecho a la protesta pacífica y diferenciarlo de actos de violencia o vandalismo. Sin embargo, para la oposición, la medida coarta la manifestación social, pues consideran que las regulaciones de este tipo deben pasar por el Congreso y no ser expedidas por decreto.

¿Qué es la UNDMO en el contexto de las protestas en Colombia?

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) es el organismo encargado de acompañar y controlar el desarrollo de manifestaciones y protestas públicas. Según lo establecido en el reciente decreto y como se evidenció el 14 de octubre, la UNDMO tuvo presencia en lugares estratégicos como el Congreso y puntos de movilización para monitorear, dialogar y mantener el orden sin interferir en las movilizaciones pacíficas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.