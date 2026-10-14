Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Mayor de Bogotá lleva adelante una de las iniciativas más relevantes para la empleabilidad en la capital con la realización de la cuarta Megaferia de Empleo, dentro del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. De acuerdo con la información oficial, este evento se llevará a cabo en Corferias y contará con la presencia de más de 180 empresas, que ofrecerán alrededor de 18.000 vacantes en diversos sectores económicos como comercio, construcción, servicios financieros, logística, transporte, salud, turismo, gastronomía, tecnologías de la información e industrias creativas. Según la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), la jornada está pensada para responder a las necesidades de un segmento amplio de la población, incluyendo jóvenes, mujeres, personas en búsqueda de su primer empleo, profesionales, mayores de 50 años, migrantes, refugiados y personas con discapacidad.

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Para participar en la Megaferia, los interesados deben registrarse previamente a través de la página web de la SDDE. El proceso de inscripción permite consultar las vacantes disponibles y diligenciar un formulario con la información requerida. Una vez completado el registro, los postulantes reciben por correo electrónico la confirmación junto con recomendaciones para presentar una hoja de vida efectiva y enfrentar entrevistas laborales. Antes de asistir, se recomienda revisar cuidadosamente las ofertas y utilizar los filtros de búsqueda para identificar aquellas que se adapten al perfil profesional de cada uno, ya que la información se actualiza continuamente.

El evento se desarrollará en varios espacios diferenciados dentro de Corferias. En el pabellón 1, la atención se enfocará en personas mayores de 50 años, en personas con discapacidad, y en oportunidades en sectores como turismo y gastronomía. Este pabellón también contará con la presencia de la iniciativa Talento +50 para el acompañamiento de los mayores de 50 años, así como stands de empresas con vacantes exclusivas para este grupo poblacional. Por otro lado, en el pabellón 3 estarán ubicados los aliados y servicios de la Agencia de Empleo, y en el segundo piso del pabellón 1 se adelantarán pruebas psicotécnicas y habrá zonas de preselección avanzada.

La organización sugiere que las personas interesadas lleguen preparadas con varias copias impresas y una versión digital de la hoja de vida, además de los documentos de identidad y certificados de estudios y experiencia laboral. También se enfatiza la importancia de llevar ropa cómoda, considerando que la feria utilizará dos pabellones. Para resolver dudas sobre la inscripción, se encuentran activos canales de atención como el canal de WhatsApp Empleo en Bogotá y la Agencia de Empleo ubicada en la carrera 13 #27-00. El acceso al evento debe planificarse con anterioridad, ya sea utilizando el transporte público o considerando las alternativas de parqueadero para quienes acudan en vehículo propio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en la Megaferia de Empleo de Bogotá 2026?

La inscripción a la Megaferia de Empleo organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá se realiza únicamente a través de la página web oficial. Allí, las personas pueden consultar la totalidad de vacantes disponibles y completar un formulario con información personal y profesional. Tras el registro, recibirán un correo con instrucciones y recomendaciones específicas para preparar su postulación y aprovechar mejor la jornada.

¿Qué documentos y requisitos debe llevar para asistir a la Megaferia de Empleo en Bogotá?

Para participar en la Megaferia, es fundamental asistir con varias copias impresas y una versión digital de la hoja de vida, el documento de identidad y, si es posible, certificados de estudios y experiencia. Se aconseja actualizar los datos personales, organizar la información de formación y experiencia, y prepararse para dialogar con los reclutadores en un entorno dinámico. Además, se recomienda vestir ropa cómoda y planear el recorrido dentro de Corferias para maximizar las oportunidades de contacto y selección laboral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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