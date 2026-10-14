Las manifestaciones en distintos puntos de Bogotá provocaron afectaciones en el servicio de transporte público, con cierres temporales de estaciones de Transmilenio, retornos de buses y desvíos en varias rutas zonales. De acuerdo con el reporte de operación, la situación ha afectado a 200.538 usuarios, por lo que se recomienda a los pasajeros revisar las novedades antes de iniciar sus recorridos.

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Uno de los puntos con mayores afectaciones es la carrera Décima, donde continúan los retornos de la flota y el cierre temporal de ocho estaciones: Museo Nacional, San Diego, Las Nieves, San Victorino, Primera de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo. Las novedades responden a manifestaciones ajenas a la operación del sistema.

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También se reportan afectaciones en la carrera Séptima con calle 39, en inmediaciones del Parque Nacional. En este sector se mantienen los desvíos de los servicios duales y de las rutas Transmizonal, lo que puede modificar los recorridos habituales de los pasajeros que utilizan este corredor vial.

Otra zona con cambios en la movilidad es Fontibón, específicamente en la calle 13 con carrera 123, en sentido occidente-oriente. Allí continúan los desvíos de las rutas Transmizonal debido a las manifestaciones, por lo que los usuarios deben estar atentos a las modificaciones mientras se mantiene la contingencia.

En contraste, en el sector de la Universidad Distrital Tecnológica, sobre la avenida Gaitán Cortés con avenida Villavicencio, se cancelaron los desvíos y las rutas TransMiZonal y alimentadoras retomaron su operación habitual. Las demás afectaciones reportadas siguen sujetas a la evolución de las manifestaciones y a las actualizaciones oficiales del sistema de transporte.

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