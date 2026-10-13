Un insólito hecho se presentó sobre la caída de la tarde de este martes 13 de octubre en Bogotá, por cuenta de un percance en Transmilenio. Uno de los buses rojos que cubría una ruta en la Autopista Sur se varó en pleno recorrido y lejos de una estación.

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El incidente causó una congestión vehicular, ya que el imprevisto se dio sobre las 6 de la tarde, en plena hora pico y cuando los ciudadanos se movilizan para regresar a sus hogares tras intensas jornadas de trabajo y estudio. El hecho también provocó afectaciones en la operación habitual del sistema de transporte público.

Sumado a ello, los pasajeros que iban en dicho Transmilenio tuvieron que bajarse para llegar a sus destinos.

¿Qué hacer si se vara un bus de Transmilenio?

Si un bus de Transmilenio se vara durante el recorrido, los pasajeros deben conservar la calma y esperar las instrucciones del conductor o del personal autorizado. La recomendación principal es no intentar salir por cuenta propia ni caminar por las vías exclusivas, pues estas también son utilizadas por otros vehículos del sistema.

De acuerdo con las recomendaciones oficiales de Transmilenio, la evacuación solo debe comenzar cuando el personal indique que existen condiciones seguras para hacerlo. Si se autoriza, los usuarios deben utilizar las salidas señaladas y seguir las instrucciones para llegar a un lugar seguro.

En caso de que una persona resulte herida, tenga dificultades para evacuar o presente una afectación de salud, es importante informar al conductor o a las autoridades para solicitar asistencia. Si ocurre una emergencia que comprometa la seguridad de los pasajeros, se puede llamar a la línea 123.

Además, se recomienda identificar las puertas y ventanas de emergencia del bus, pero utilizarlas únicamente cuando la situación lo requiera y siguiendo el protocolo correspondiente. No regresar al vehículo ni exponerse al tránsito son medidas fundamentales para evitar otros incidentes.

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