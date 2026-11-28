Si todavía no tiene planes para empezar a celebrar diciembre, en Bogotá habrá una jornada de música, baile y cultura que puede servir como antesala a la noche de Velitas. El domingo 6 de diciembre, la Plaza de Mercado Las Cruces recibirá un festival gratuito con artistas invitados, agrupaciones locales y actividades para distintos públicos.

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La programación de ‘Sabor y Alma Cruceña: el arte se sirve caliente’, que llega a su segunda edición, irá de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche y tendrá como protagonistas a Yoky Barrios e Iroko Orquesta.

Habitantes y visitantes podrán disfrutar de presentaciones musicales y muestras artísticas en un plan para compartir con amigos o en familia antes de la tradicional celebración del día de Velitas del 7 de diciembre.

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La protagonista será la Plaza de Mercado Las Cruces, ubicada en la calle 1F No. 4-60, en el centro de Bogotá. El tradicional mercado recibirá a artistas de diferentes géneros y expresiones culturales, en una jornada que llevará música y baile a sus instalaciones.

El evento es totalmente gratuito y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entidades que respaldan esta iniciativa para promover el talento artístico y acercar la cultura a la ciudadanía.

Programación y artistas que estarán en la Plaza de Mercado Las Cruces

La nómina incluye nombres de distintos géneros y procesos culturales de Bogotá. Además de Yoky Barrios e Iroko Orquesta, el público podrá ver las presentaciones de Fusion Crew, La Gallera Internacional, Kontent Thug, Latin Fury, Herencia Cruceña, Diamond Style, Kalibre 22 y Estilo Bajo.

La lista también incluye a Talentos Orquesta, Nazari Sound, Fundación Inclusiva, Alba Castillo, Allison Villalba, Los Titirineros, T.N.E. La Nueva Esencia, Triade en Movimiento, Performance y Grupo Artístico Catacoa.

A ellos se suman Chaman Flow, Urban Fuego, King of the Street y Samsports.FDC. Natural Beat estará a cargo de la conducción, mientras que DJ Lock acompañará la jornada musical.

La variedad de participantes permitirá disfrutar de diferentes expresiones, desde la danza y la cultura urbana hasta las propuestas tradicionales. También será una oportunidad para conocer agrupaciones y artistas que trabajan desde distintos sectores de la capital.

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