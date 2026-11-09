El Tren de la Navidad anunció la preventa de sus boletas para la temporada 2026-2027, con un recorrido iluminado, actividades familiares y encuentros con personajes típicos de diciembre. El tiquete tendrá un precio de 78.000 pesos por persona.

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La experiencia estará disponible desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 10 de enero de 2027. Sin embargo, quienes quieran viajar deberán tener en cuenta que el servicio no funcionará el 24 ni el 31 de diciembre, tampoco el primero de enero de 2027.

¿Dónde comprar las boletas y cuánto cuestan?

La preventa se lleva a cabo de manera presencial en la estación de Usaquén, ubicada en la avenida carrera 9 # 110-08. La taquilla atiende de lunes a viernes, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, en jornada continua.

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Cada pasajero deberá pagar 78.000 pesos. La única excepción aplica para los menores de tres años que viajen en brazos de un adulto y no ocupen una silla, quienes podrán ingresar sin tiquete.

Así será el recorrido navideño

El tren partirá a las 6:45 de la tarde desde el costado occidental del centro comercial Gran Estación. A las 7:15 p. m. llegará a Usaquén, donde los pasajeros tendrán una hora para escuchar música, tomarse fotografías junto a la locomotora iluminada.

La salida hacia La Caro, en Chía, será a las 8:00 p. m. y la llegada está prevista para las 8:50 p. m. Allí habrá un espectáculo de juegos pirotécnicos antes del regreso, programado para las 9:20 p. m.

El recorrido tendrá otra parada en Usaquén y terminará en Gran Estación hacia las 10:45 de la noche.

Los vagones cuentan con sillas amplias y reclinables, baños y puestos numerados. Además, los viajeros pueden comenzar el trayecto en Gran Estación o en Usaquén.

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