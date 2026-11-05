Por: Noticiero 90 minutos

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Con el inicio de noviembre, la temporada navideña y el cierre de año comienzan a ocupar un lugar destacado en las conversaciones cotidianas. La moda se afianza como uno de los ejes principales de esta época, en la que reuniones familiares, cenas navideñas, conciertos y ferias decembrinas impulsan a muchas personas a renovar sus vestuarios y buscar prendas que equilibren estilo, tendencia y comodidad, de acuerdo con lo publicado por Noticiero 90 Minutos.

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Para el cierre de 2026, las tendencias de moda se mueven hacia combinaciones de colores básicos y profundos, texturas llamativas, accesorios usados en capas y zapatos que proporcionan comodidad, atemporalidad y elegancia. Según la revista Vogue, aunque los tonos básicos y el denominado “total black look” siempre tendrán su espacio, esta temporada propone un giro interesante sin dejar de lado esos imprescindibles del guardarropa.

A la hora de elegir colores, la tendencia apunta hacia el amarillo mantequilla, destacado por Vogue como uno de los favoritos debido a su versatilidad. Este tono puede combinarse con café, negro, blanco y tonos neutros como el beige, creando un efecto minimalista, elegante y sofisticado. El verde, en múltiples matices que abarcan desde el oliva hasta los más saturados, surge como el nuevo neutro inesperado, ideal para acompañar tonos tierra o combinaciones vibrantes. Por otro lado, el rosa chicle –en sus versiones pastel y eléctrico– regresa con intensidad, aportando un aire moderno al mezclarse con tonos tierra y chocolates, o con neutros clásicos que transmiten elegancia y personalidad.

En cuanto a los accesorios, siguen siendo piezas esenciales para definir cada outfit. La joyería de gran tamaño, aretes llamativos y bolsos con diseños distintivos son capaces de transformar prendas sencillas en propuestas sofisticadas. De acuerdo con diseñadoras citadas por Noticiero 90 Minutos, el uso de collares en madera y balines en plata será una tendencia destacada, así como el layering –la superposición de varios accesorios–, especialmente collares.

Sin embargo, la recomendación principal es priorizar la autenticidad: elegir prendas y accesorios que reflejen el estilo personal y generen seguridad. Así, los looks de navidad y fin de año podrán seguir vigentes más allá de la temporada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los colores en tendencia para la moda de fin de año 2026?

Para el fin de año 2026, la revista Vogue menciona tendencias marcadas por el amarillo mantequilla, perfecto para looks minimalistas y sofisticados; distintos tonos de verde, que funcionan como el nuevo neutro; y el rosa chicle, presente tanto en tonos suaves como eléctricos y combinable con colores tierra o neutros elegantes.

¿Qué accesorios son clave para renovar los looks en esta temporada navideña?

Según Noticiero 90 Minutos, los accesorios como joyería de gran tamaño, aretes llamativos, bolsos especiales y principalmente la tendencia del layering con collares de madera y balines en plata, son fundamentales para transformar y destacar los outfits navideños y de fin de año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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