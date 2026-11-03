Por: VALORA ANALITIK

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No todos los pensionados en Colombia tienen derecho a la prima de Navidad, conocida también como la mesada número 13. La normativa establece que, para casos puntuales, únicamente se entregan 12 mensualidades al año.

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Los jubilados, o quienes reciben pagos por pensión, deben estar muy atentos a sus desprendibles de pago para entender en qué casos no cuentan con este derecho.

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Explica el gobierno De la Espriella que los pensionados en Colombia pueden tener la tranquilidad de que se garantizan los recursos para el pago de las mesadas de fin de año, incluida la prima de Navidad.

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¿Cuáles pensionados en Colombia no reciben prima de Navidad?

Por disposición de la Ley 100 de 1993 y del Acto Legislativo 01 de 2005, no reciben la mesada 13 algunos jubilados que cumplen condiciones puntuales y bajo fechas determinadas:

Personas con pensión cuya causación sea posterior al 31 de julio de 2011 y cuyo monto supere los 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Quienes recibieron Devolución de Aportes o Indemnización Sustitutiva: las personas que cotizaron pero no alcanzaron las semanas o el capital requerido reciben la devolución de sus recursos en un solo pago.

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Finalmente, los pensionados en Colombia beneficiarios del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) no cuentan con este derecho, por tratarse de un esquema de ahorro complementario y no contributivo.

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