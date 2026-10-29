El Centro Democrático presentó un proyecto de ley para modificar la reforma pensional de 2024. La iniciativa, impulsada por los senadores Claudia Margarita Zuleta, Andrés Forero y Zandra Bernal, mantiene el sistema de cuatro pilares, pero propone cambios en la elección de administradoras, el manejo del ahorro y las alternativas para quienes no logren pensionarse.

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Uno de los principales cambios permitiría a los afiliados con ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos elegir entre Colpensiones y los fondos privados.

Quienes superen ese límite tendrían seis meses para seleccionar la administradora correspondiente al excedente; de no hacerlo, serían asignados aleatoriamente.

El proyecto también permitiría trasladarse entre Colpensiones y fondos privados cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría. Entre administradoras privadas, los cambios podrían realizarse cada seis meses.

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La propuesta mantiene la cotización pensional en el 16 % del ingreso base, distribuida entre empleadores y trabajadores.

Además, plantea que las cuentas individuales sean patrimonios autónomos, separados de los bienes de las administradoras, con inversiones que reduzcan progresivamente el riesgo a medida que se acerque la jubilación.

Para quienes no cumplan los requisitos de pensión, contempla tres alternativas: devolución total del ahorro con rendimientos, indemnización sustitutiva o una renta mensual vitalicia.

Esta última tendría como piso el ingreso básico solidario y como máximo el 80 % de un salario mínimo. El proyecto deberá avanzar en el trámite legislativo antes de convertirse en ley.

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