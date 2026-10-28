La plenaria completó la revisión de las proposiciones que habían quedado pendientes, luego de que la Corte Constitucional ordenara repetir ese trámite por irregularidades en la discusión legislativa. La corporación negó varias de las propuestas y algunos congresistas optaron por retirarlas o dejarlas como constancia, sin que se introdujeran cambios al texto de la reforma.

Sigue a PULZO en Discover

El procedimiento se originó en la revisión de la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional. La Corte encontró que varias proposiciones presentadas durante el trámite no habían recibido la discusión correspondiente y ordenó a la Cámara corregir esa situación antes de que el alto tribunal se pronuncie sobre los apartados pendientes.

(Vea también: Reforma pensional en Colombia podría aplazarse: Corte pone plazo al Gobierno de De la Espriella)

En la primera jornada, del martes 27 de octubre, los representantes negaron tres propuestas relacionadas con los artículos 11, 14 y 19. Estas abordaban asuntos como la naturaleza de los recursos del sistema pensional, el cálculo de los bonos pensionales y la autonomía de inversión de los fondos privados.

Lee También

La discusión continuó este miércoles con los demás puntos que debían revisarse, entre ellos las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones, los requisitos de semanas para las mujeres con hijos y las reglas de inversión de los recursos. También se analizaron disposiciones relacionadas con beneficios tributarios y el tratamiento diferencial para comunidades étnicas.

Durante el debate, el representante Víctor Manuel Salcedo indicó que la Cámara había cumplido con el trámite ordenado por la Corte. Por su parte, el congresista Alfredo Mondragón sostuvo que, al mantenerse el texto aprobado previamente por el Senado, no sería necesario convocar una conciliación entre las dos cámaras.

La subsanación debía completarse dentro del plazo fijado por la Corte Constitucional, que vencía al final de octubre. Debido a la cercanía de esa fecha, la mesa directiva de la Cámara había solicitado una ampliación del término para cumplir con la orden judicial.

“Todos los puntos ordenados por la Corte fueron cumplidos. Como las proposiciones fueron negadas y no se introdujeron cambios al articulado.”, mencionó Nicolás Barguil, presidente de la Cámara de Representantes.

(Lea también: Aparece gran inquietud para quienes desean su pensión en el futuro; reforma abre interrogante)

Con el trámite concluido sin modificaciones al articulado, la reforma pensional vuelve a quedar a consideración de la Corte Constitucional, que deberá revisar si se corrigieron los vicios de procedimiento señalados. La decisión sobre esos apartados será determinante para definir su situación jurídica, mientras el resto de la ley ya había recibido el aval del alto tribunal en su revisión previa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.