La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría tener un cambio decisivo en su futuro. La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate una reforma constitucional que busca poner fin al funcionamiento de sus salas en marzo de 2028 y trasladar los asuntos pendientes del Tribunal para la Paz a la justicia ordinaria.

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La iniciativa, impulsada por el senador Enrique Gómez, plantea que las salas de la jurisdicción terminen sus funciones después de 10 años. El congresista defendió la propuesta al señalar que existen retrasos en los procesos relacionados con los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

“Hoy en día tenemos cerca de 37 subcasos y solo existen fallos parciales en seis de ellos, es un diseño que ha fracasado, el procedimiento que se dio a sí misma la JEP no ha podido cumplir su misión y gran parte de los firmantes y miembros de la Fuerza Pública, son los que no ven su situación jurídica en el marco del conflicto”, afirmó Gómez.

La propuesta también recibió el respaldo de la senadora María Clara Posada. Durante el primer debate se aprobaron proposiciones del Centro Democrático para incorporar un mecanismo de verificación de las sentencias condenatorias, que pasarían a revisión de la Corte Suprema de Justicia.

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Posada también cuestionó la posibilidad de extender durante dos décadas una sala de seguimiento a las sanciones. La congresista señaló que ese mecanismo podría prolongarse hasta 2053, pese a que el periodo inicial del sistema concluiría en 2033.

Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el respaldo de todos los sectores políticos. El senador Héctor Olimpo Espinosa advirtió que el Partido Liberal no apoyará una propuesta encaminada a terminar anticipadamente con la jurisdicción.

“Con nosotros los liberales no contarán para acabar con la JEP, contarán para hacerle un examen al desempeño que ha tenido la Justicia Especial para la Paz, midiendo los niveles de eficacia que esto tiene, miramos como ajustamos, pero la JEP debe cumplir con su fin”, sostuvo Espinosa.

Ahora, el proyecto pasará a la plenaria del Senado para su segundo debate y deberá superar los primeros cuatro debates antes del 16 de diciembre. La propuesta todavía debe continuar su trámite legislativo, por lo que la aprobación inicial no significa que el cierre de la JEP esté definido.

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