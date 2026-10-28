Por: Portal Bogotá

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La celebración de Halloween es una de las fechas más esperadas por las familias en Bogotá, y la prioridad es siempre proteger la salud y seguridad de los más pequeños de la casa. De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud Distrital (SDS), la recomendación para este 31 de octubre es disfrutar la fiesta en familia, adoptando una serie de precauciones para evitar accidentes o situaciones de riesgo para niñas y niños.

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Entre las principales sugerencias señaladas por la autoridad distrital, es clave verificar que los disfraces estén hechos con materiales seguros y adecuados para menores. Se recomienda prestar especial atención al tamaño: la vestimenta no debe ser tan larga que provoque caídas, ni tan ajustada que limite los movimientos y provoque incomodidad. Asimismo, las etiquetas deben advertir si el material es “resistente al fuego” o “no inflamable”, características esenciales tanto en disfraces, pelucas como otros accesorios, según la Secretaría de Salud.

Otro aspecto fundamental es elegir accesorios flexibles y evitar aquellos que puedan ser cortopunzantes. Por ejemplo, las espadas, varitas o bastones se deben preferir en materiales suaves, para minimizar cualquier riesgo de lesión accidental. Además, se debe evitar el uso de cordones en el cuello en niños menores de siete años y, en caso de usar cordones en otros disfraces, estos deben ser cortos para evitar estrangulamientos. Las piezas pequeñas que se puedan desprender, y que podrían causar asfixia en menores, deben ser descartadas.

Respecto a los elementos decorativos, la SDS recomienda sustituir las máscaras, ya que pueden limitar la visión de los pequeños y aumentar el riesgo de accidentes. En su lugar, se aconseja emplear maquillaje no tóxico, adquirido en establecimientos certificados. Antes de aplicarlo en el rostro, se debe comprobar en el antebrazo que no produzca reacciones alérgicas. La ventilación es otro punto clave: en caso de usar máscaras o cascos, estos deben permitir respirar con normalidad y no bloquear la visión.

En cuanto a los lentes de contacto decorativos, la entidad advierte que solo se deben adquirir en ópticas autorizadas, bajo receta y supervisión de un profesional, ya que un uso inadecuado puede provocar daños graves. Si llega a presentarse una emergencia, la ciudadanía puede acudir a la Línea de Emergencias 123. Todo esto permite que Halloween se mantenga como una actividad divertida y segura, de acuerdo con las recomendaciones entregadas por la Alcaldía de Bogotá y la SDS.

¿Cuáles son las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Bogotá para elegir disfraces de Halloween seguros?

La Secretaría de Salud de Bogotá enfatiza la importancia de seleccionar materiales no inflamables, evitar accesorios duros o cortopunzantes y utilizar tallas apropiadas. Además, recomienda evitar el uso de máscaras que obstaculicen el campo visual y elegir disfraces con elementos reflectantes o de colores brillantes para aumentar la visibilidad en la oscuridad.

¿Por qué no se recomienda usar lentes de contacto decorativos sin supervisión profesional en Halloween?

Los lentes de contacto decorativos son considerados dispositivos médicos y solo deben usarse bajo receta y vigilancia de ópticas autorizadas. El uso inadecuado, sin supervisión de un profesional de la salud visual, puede causar lesiones graves en los ojos, razón por la cual la Secretaría de Salud de Bogotá recalca esta precaución cada temporada de Halloween.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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