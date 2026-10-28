Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá mantiene sus esfuerzos constantes en la lucha contra el crimen, impulsando acciones enfocadas en fortalecer la seguridad y mejorar la convivencia entre los ciudadanos. De acuerdo con información entregada por la Policía de Bogotá, se adelantaron operativos específicos en la localidad de Kennedy, una de las zonas con mayor concentración de actividades comerciales y residenciales de la capital. Durante esta jornada, las autoridades desplegaron actividades de registro y control, acciones clave para la prevención de hechos delictivos y la intervención de puntos críticos en materia de seguridad.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Policía de Bogotá, en el desarrollo de estos operativos se efectuaron 350 registros a personas, 120 a vehículos y motocicletas, así como 50 controles a biciusuarios. Estas acciones buscan detectar posibles actividades ilícitas, encontrar objetos o sustancias prohibidas, e identificar personas requeridas por las autoridades. Además, la Seccional de Investigación Criminal llevó a cabo cuatro diligencias de allanamiento, las cuales derivaron en la captura de tres individuos y la incautación de varias armas: un revólver, una pistola traumática y dos cargadores. En el mismo contexto, se confiscaron aproximadamente 200 gramos de base de coca y 1.400 gramos de marihuana, lo que constituye un avance significativo en la lucha contra el microtráfico en la zona.

Las medidas también incluyeron acciones preventivas fundamentadas en la Ley 1801 de 2016. Dentro de ellas, las autoridades impusieron cuatro suspensiones temporales de actividad económica en establecimientos que no cumplían las normas y realizaron intervenciones frente a la ocupación indebida del espacio público, abordando así aspectos que afectan la convivencia y el orden social. Sumado a esto, la incautación de seis armas blancas y bolsas con marihuana refuerza el compromiso institucional con el desmantelamiento de redes delictivas y la protección de la ciudadanía.

Las autoridades recalcan la importancia de la denuncia ciudadana para fortalecer estos procesos. Recomiendan utilizar la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier situación sospechosa. De acuerdo con la Policía de Bogotá, la colaboración entre la comunidad y la fuerza pública es una pieza fundamental para que la ciudad avance hacia un entorno donde todos puedan caminar seguros y en paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué resultados arrojó el operativo policial en la localidad de Kennedy en Bogotá?

El operativo llevado a cabo por la Policía de Bogotá en Kennedy dejó como resultado la ejecución de 350 registros a personas, 120 a vehículos y motocicletas, y 50 a biciusuarios. Además, se realizaron cuatro allanamientos que permitieron la captura de tres personas e incautaciones de armas, como un revólver y una pistola traumática, además de sustancias prohibidas, específicamente base de coca y marihuana. También se suspendieron actividades económicas en cuatro establecimientos y se incautaron armas blancas.

¿Cómo funciona la Línea de Emergencias 123 para denunciar delitos en Bogotá?

La Línea de Emergencias 123 está habilitada para que los ciudadanos de Bogotá reporten hechos contrarios a la convivencia o delitos. La denuncia realizada a esta línea contribuye a que las autoridades inicien procesos investigativos o impongan sanciones, consolidando así la lucha contra el delito y ayudando a que la ciudad avance hacia mayores niveles de seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z