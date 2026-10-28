Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá mantiene un esfuerzo constante en la lucha contra el delito, como lo evidencia una reciente acción policial en la localidad de Puente Aranda. De acuerdo con información divulgada por la Policía de Bogotá, dos hombres fueron capturados en flagrancia por presunta fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto. Los hechos se registraron específicamente en el barrio La Pradera, donde uniformados adscritos al CAI Galán patrullaban y respondieron al llamado de la central de radio sobre la presencia de personas sospechosas.

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Según datos oficiales, la intervención policial se activó minutos después de que se reportara el hurto a un establecimiento comercial en la zona. El papel de la ciudadanía fue crucial, pues gracias a los señalamientos puntuales, los agentes lograron ubicar la ruta por donde sospechosamente se movilizaban los presuntos delincuentes. Durante la persecución, y al advertir la presencia de los uniformados, uno de los hombres arrojó un revólver al suelo, lo que permitió a las autoridades incautar el arma y proceder al registro correspondiente.

En medio del procedimiento, los policías recuperaron un teléfono celular que había sido hurtado en el establecimiento comercial. Después de su detención, tanto los sujetos capturados como las pruebas incautadas —incluyendo el arma de fuego y el celular— fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de su judicialización y del avance en los procesos investigativos.

De acuerdo con datos proporcionados por las fuentes oficiales, durante el actual periodo anual en la localidad de Puente Aranda se ha observado una reducción de 8 % en el hurto a establecimientos comerciales. Además, se han registrado 884 capturas en flagrancia por diferentes delitos, lo que destaca el impacto de las acciones preventivas y reactivas de la fuerza pública en ese sector de Bogotá.

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos la importancia de denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia o que sea constitutivo de delito a través de la Línea de Emergencias 123. Dicho canal es esencial para la articulación de sanciones y procesos investigativos que respalden la lucha contra el crimen y fortalezcan la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actúa la Policía de Bogotá frente a delitos en flagrancia como el hurto?

La Policía de Bogotá, según la información oficial, responde a alertas de la central de radio y actúa de manera inmediata para patrullar y ubicar a los presuntos responsables, apoyándose en los señalamientos de la ciudadanía. La captura en flagrancia, la incautación de elementos y la entrega de los capturados a la Fiscalía General de la Nación son pasos clave en el proceso.

¿Cómo denunciar hechos delictivos o contrarios a la convivencia en Bogotá?

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos reportar cualquier delito o hecho que altere la convivencia por medio de la Línea de Emergencias 123. Este canal facilita el desarrollo de procesos investigativos y es fundamental para avanzar en la disminución de la criminalidad en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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