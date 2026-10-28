Por: Portal Bogotá

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Para este jueves 29 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) anunció la aplicación del pico y placa en Bogotá para diferentes categorías de vehículos, en cumplimiento del calendario oficial. Esta medida, que busca optimizar la movilidad en la ciudad y reducir los niveles de congestión vehicular, establece horarios precisos y restricciones según el tipo de automóvil y el último dígito de la placa.

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En el caso de los vehículos particulares, el horario de restricción se extiende desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Según el reporte de la SDM, para este día impar pueden circular únicamente los vehículos cuyas placas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, los propietarios de automóviles con otros dígitos deberán abstenerse de transitar durante la franja horaria señalada.

Para los taxis, la regulación inicia más temprano, desde las 5:30 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. De acuerdo con la información oficial, podrán circular los taxis cuyas placas finalicen en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Así mismo, estas restricciones aplican para los vehículos de servicio especial o conocidos como de ‘placa blanca’, los cuales también están sujetos a la medida de pico y placa de lunes a sábado, en el mismo horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., y podrán circular los que tengan placas terminadas en los mismos dígitos habilitados para los taxis.

Adicionalmente, la SDM recordó que el único canal autorizado para gestionar el “Pico y Placa Solidario” es la plataforma oficial disponible en www.movilidadbogota.gov.co. Para adquirir este permiso, el usuario debe ingresar únicamente al sitio web de la entidad y efectuar el pago a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE). La entidad recalcó que no existen intermediarios ni otras páginas web acreditadas para tramitar este servicio, por lo que advierte a la ciudadanía no dejarse engañar por sitios fraudulentos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá para el jueves 29 de octubre de 2026?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el pico y placa para vehículos particulares será de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para taxis y vehículos especiales o de servicio público, la restricción va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Estas regulaciones corresponden a la programación específica establecida para ese día.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se adquiere en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una opción que permite a los conductores circular en días restringidos mediante el pago de una tarifa especial. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este permiso solo puede solicitarse y pagarse de forma oficial en la página web www.movilidadbogota.gov.co, utilizando el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE), y no existen intermediarios autorizados para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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