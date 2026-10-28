Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’, cinco pensionados del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (FONCEP) fueron reconocidos por su historia y trayectoria de servicio a la capital. Los homenajeados, doña Blanca, don Antonio, don Fabio, don Guillermo y don Humberto, participaron en una visita especial a los avances de la Primera Línea del Metro de Bogotá. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, esta actividad tuvo un significado especial, pues permitió que quienes contribuyeron a la construcción y desarrollo de la ciudad durante años, conocieran de primera mano uno de los proyectos de infraestructura más trascendentales de la actualidad.

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La selección de estos pensionados se hizo por su trabajo en antiguas entidades distritales que ya no existen, pero que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo y transformación urbana de Bogotá. A lo largo de sus carreras, estos cinco ciudadanos aportaron desde diferentes oficios y responsabilidades al crecimiento de la ciudad. La jornada fue más que un recorrido por una obra; representó un encuentro entre generaciones, en el que recuerdos, sueños e historias de vida se hicieron presentes en el contexto del avance del metro.

La experiencia buscó resaltar cómo el esfuerzo de muchos trabajadores sigue reflejándose en la transformación de Bogotá. Según la información proporcionada en la fuente oficial, la visita no solo fue un acto simbólico de reconocimiento, sino también una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el pasado y el presente de la capital. Así, quienes participaron en el evento pudieron ver cómo la ciudad continúa desarrollándose sobre bases sólidas, construidas por miles de personas como ellos.

Además, la actividad sirvió para destacar la importancia de recordar que detrás de cada gran obra de infraestructura existen historias personales y colectivas. El testimonio de estos pensionados es reflejo de las generaciones que dedicaron su vida al servicio público y a la consolidación de Bogotá como una ciudad en permanente transformación. El evento dejó ver que la memoria y la gratitud son esenciales para valorar y comprender la historia urbana de la capital colombiana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los pensionados reconocidos por FONCEP en la visita al Metro de Bogotá?

Según la información proporcionada por la Alcaldía de Bogotá, los pensionados destacados en la jornada fueron doña Blanca, don Antonio, don Fabio, don Guillermo y don Humberto. Todos ellos trabajaron en entidades distritales encargadas del desarrollo urbano y fueron seleccionados para presenciar los avances de la primera línea del metro, en reconocimiento a su aporte a la historia de la ciudad.

¿Por qué es significativa la visita de pensionados al proyecto del Metro de Bogotá?

La visita de los pensionados al metro es significativa porque representa el reconocimiento a quienes, durante décadas, contribuyeron al crecimiento de Bogotá desde diferentes oficios. De acuerdo con la fuente oficial, la jornada ofreció un puente entre generaciones y permitió visibilizar que las grandes obras de infraestructura se construyen sobre el trabajo y la dedicación de muchos trabajadores a lo largo del tiempo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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